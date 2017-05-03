بالصور.. إزالة 67 حالة تعدّ على أملاك الدولة في أسوان

أسوان - إيهاب عمران:



نفذت مديرية أمن أسوان، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة في كل من دائرة قسم ثان أسوان، ومركز شرطة كوم أمبو برئاسة اللواء مساعد المدير للأمن العام، بالاشتراك مع الوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان، وضباط إدارة البحث الجنائي، ومأمور وضباط القسم، والمرور، والمرافق، والحماية المدنية، وذلك بتوجيهات من اللواء مجدي موسى مدير الأمن.

وأسفرت جهود الحملة عن تنفيذ 67 قرارًا إداريًّا صادرًا من الوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان، بإزالة تعديات على أملاك الدولة بمساحات مختلفة، ورفع 175 حالة إشغال بالطريق العام .

تحرر عن ذلك المحضر رقم"1404/2017م"، إداري قسم ثان أسوان، والمحضر رقم "1932/2017م"، إداري مركز شرطة كوم أمبو.