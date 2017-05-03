أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نورا شوقي " عالمة آثار " ... لعنة الفراعنة وأول جمجمة تمثال عثرت عليها -
ستاد مصر - عمرو فتحي / المدرب العام لسموحة: الحديث عن الإصابات أصبح أكثر من اللازم -
135 نائبًا يوقعون على مذكرة لرفض تعديلات قانون الأزهر -
عبد العال يفتتح الجلسة العامة لمناقشة المواد الخلافية بقانون الاستثمار -
محافظ جنوب سيناء: نبحث تقديم قروض للمواطنين لسداد مقدم الإسكان -
"الكَفَن" يُنهي خصومة ثأرية عمرها 12 عامًا بين "الجعافرة" و"عيد" في الشرقية -
محافظ سوهاج يعلن تشغيل محطة مياه أولاد سالم -
القبض على عاطل بحوزته 90 كيلو بانجو في بلبيس -
السفيرة عزيزة - نورا شوقي " عالمة آثار " ... الحرامية في مصر بيكتشفوا آثار بسهولة جداً -
السفيرة عزيزة - نورا شوقي " عالمة آثار " ... الآثار في منطقة عين شمس " هليوبلس " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. إزالة 67 حالة تعدّ على أملاك الدولة في أسوان

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ازالة تعديات الأراضي (1)ازالة تعديات الأراضي (1)

ازالة تعديات الأراضي (2)ازالة تعديات الأراضي (2)

ازالة تعديات الأراضي (3)ازالة تعديات الأراضي (3)

ازالة تعديات الأراضي (4)ازالة تعديات الأراضي (4)

ازالة تعديات الأراضي (5)ازالة تعديات الأراضي (5)

ازالة تعديات الأراضي (6)ازالة تعديات الأراضي (6)

أسوان - إيهاب عمران:
 
نفذت مديرية أمن أسوان، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة في كل من دائرة قسم ثان أسوان، ومركز شرطة كوم أمبو برئاسة اللواء مساعد المدير للأمن العام، بالاشتراك مع الوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان، وضباط إدارة البحث الجنائي، ومأمور وضباط القسم، والمرور، والمرافق، والحماية المدنية، وذلك بتوجيهات من اللواء مجدي موسى مدير الأمن.

وأسفرت جهود الحملة عن تنفيذ 67 قرارًا إداريًّا صادرًا من الوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان، بإزالة تعديات على أملاك الدولة بمساحات مختلفة، ورفع 175 حالة إشغال بالطريق العام .
تحرر عن ذلك المحضر رقم"1404/2017م"، إداري قسم ثان أسوان، والمحضر رقم "1932/2017م"، إداري مركز شرطة كوم أمبو.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
نواب في البرلمان الليبي يؤيدون لقاء السراج وحفتر

نواب في البرلمان الليبي يؤيدون لقاء السراج وحفتر

مقتل 11 من طالبان في قصف جوي شمال أفغانستان

مقتل 11 من طالبان في قصف جوي شمال أفغانستان

135 نائبًا يوقعون على مذكرة لرفض تعديلات قانون الأزهر

135 نائبًا يوقعون على مذكرة لرفض تعديلات قانون الأزهر

عبد العال يفتتح الجلسة العامة لمناقشة المواد الخلافية بقانون الاستثمار

عبد العال يفتتح الجلسة العامة لمناقشة المواد الخلافية بقانون الاستثمار