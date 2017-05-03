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اتهام 9 لبنانيين وسوري بالانتماء الى تنظيم داعش

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اتهام 9 لبنانيين وسوري بالانتماء الى تنظيم داعش اتهام 9 لبنانيين وسوري بالانتماء الى تنظيم داعش

مصراوي Masrawy

المحكمة العسكرية اللبنانية

بيروت (د ب أ )
إدعى مفوض لدى المحكمة العسكرية اللبنانية القاضي صقر صقر، اليوم الأربعاء، على تسعة لبنانيين وسوري بالانتماء الى تنظيم "داعش".

وذكر مصدر رسمي لبناني أن القاضي صقر أحال المدعى عليهم، الموقوفين مع الملف، إلى قاضي التحقيق العسكري الأول رياض ابو غيدا.

وتقول الأجهزة الأمنية اللبنانية إن لديها العديد من الموقوفين الذين يدلون باعترافات عن أشخاص لديهم ارتباطات بتنظيمات إرهابية، ويسعون لتنفيذ عمليات أمنية خطرة في لبنان، بالتنسيق مع داعش سوريا.

وشهد لبنان منذ العام 2013 تفجيرات عدة أسفرت عن مقتل العشرات وتبنت التنظيمات الجهادية مسؤولية تنفيذ عدد منها.

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مصراوي Masrawy

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