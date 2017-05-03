السيسي يوجه باستيعاب حاجزي الأراضي بمدينتي «ناصر» و«غرب قنا»

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قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجه باستيعاب جميع حاجزي الأراضي السكنية المميزة التي طرحتها الوزارة، بمدينتي "ناصر" الجديدة بغرب أسيوط (250 قطعة أرض)، و"غرب قنا" (250 قطعة أرض)، بمساحات تتراوح بين 500 و700 متر، لإقامة فيلات وعمارات سكنية.

أضاف مدبولي، أن كل من يتقدم للحجز، ويدفع المقدم، سيحصل على قطعة أرض، وسيتم إجراء القرعة لتحديد موقع القطعة التي سيحصل عليها الحاجز فقط، مؤكدًا أن سحب كراسات الشروط، ودفع مقدمات الحجز مستمر حتى يوم الإثنين الموافق 15مايو المقبل.

أوضح مدبولي، أن عدد كراسات الشروط التي تم سحبها حتى اليوم الإثنين، وصلت إلى 2563 كراسة، منها 1637 في مدينة ناصر، و926 في مدينة غرب قنا، بينما بلغ عدد من حجزوا ودفعوا المقدمات في المدينتين 1093، منهم 669 حاجزًا بمدينة ناصر، و370 بغرب قنا.

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وقال المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية: "يشترط في المتقدم أن يكون شخصًا طبيعيًا يحمل الجنسية المصرية، وليس معنويُا (شركة أو مؤسسة)، وألا يقل سنه عن 21 عامًا وقت الإعلان"، موضحًا أنه يتم سحب كراسات الشروط، وتقديم استمارة بيانات الحجز الواردة بكراسة شروط الطرح، وسداد مقدم الحجز وقدره 50 ألف جنيه فقط لا غير بشيك معتمد (مقبول الدفع أو مصرفي)، أو نقدًا، خلال أيام العمل الرسمية من الساعة 3 وحتي الساعة 5 مساءً، بفرع بنك التعمير والإسكان بـ(2 شارع الجمهورية – أسيوط)، بالنسبة لمدينة "ناصر"الجديدة بغرب أسيوط، وبفرع بنك التعمير والإسكان بـ(برج المديرية – ميدان مديرية الأمن – قنا)، بالنسبة لمدينة "غرب قنا".

أضاف السباعي، أنه سيتم إجراء قرعة يدوية وعلنية طبقًا لقطع الأراضي والمساحات، كما سيتم إعلان موعد ومكان إجراء القرعة لاحقًا، بحضور الجهات المعنية والرقابية، مستدركًا: "بخصوص نظام السداد، بعد الحصول علي قطعة أرض يتم استكمال سداد نسبة 25% بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0.5 % مجلس أمناء) من إجمالي قيمة الأرض خلال فترة لا تزيد على شهرين من تاريخ إجراء القرعة العلنية، ويتم سداد باقي ثمن الأرض وقدره 75% من إجمالي الثمن على 3 أقساط سنوية متساوية ومتتالية، يستحق القسط الأول منها بعد عام من تاريخ إجراء القرعة العلنية، ويتم تحرير شيكات بنكية بقيمة الأقساط باسم جهاز المدينة".

أوضح نائب رئيس الهيئة للشؤون التجارية والعقارية، أنه يتم تسليم الأرض خلال 12شهرًا من تاريخ استكمال سداد نسبة الـ25% من إجمالي قيمة الأرض، ويتم الانتهاء من تنفيذ كامل أعمال البناء خلال 3 سنوات من تاريخ استلام الأرض، مع الالتزام بالشروط والمواصفات الواردة بكراسة شروط الطرح.