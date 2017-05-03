بالصور.. منى محرز في كفر الشيخ لبحث تطوير الثروة الحيوانية والداجنة

كفر الشيخ - إسلام عمار:

استقبل اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية، والداجنة، والثروة الحيوانية، بديوان عام المحافظة، لبحث سبل تطوير الثروة الحيوانية، والداجنة، والثروة السمكية، بمحافظة كفرالشيخ.

جاء ذلك بحضور المهندس راضى أمين، السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام المساعد، والدكتور عصام عبد الشكور، رئيس الإدارة المركزية للطب البيطري، والمهندس عبد الرافع عبد العظيم، وكيل وزارة الزراعة.

كما حضر اللقاء الدكتور نشأت عبد الباري، وكيل وزارة الطب البيطري، والمهندس عماد وصفي مدير عام الإدارة المركزية للثروة السمكية، والدكتور حسن حلمي، مدير عام الدواجن ونقيب البيطرين، وعدد من القيادات التنفيذية.