ضبط هارب من 85 سنة سجن في الجيزة

ضبط هارب من 85 سنة سجن
كتب - محمد شعبان
تمكنت قوات الأمن بالجيزة، بقيادة اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية للقطاع، من ضبط عامل هارب من 4 أحكام قضائية.
وبالكشف جنائيًا على المتهم تبين أنه يُدعى، "محمد.ر"، 29 عاما، فران، مسجل خطر فئة (ب)، سبق اتهامه في 5 قضايا متنوعة.
كما تبين أن المتهم هارب من 3 أحكام بالسجن المؤبد وآخر بالسجن 10 سنوات على إثر اتهامه باقتحام قسم شرطة وسنترال ومجلس مدينة ومكتب بريد دير مواس بالمنيا.
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