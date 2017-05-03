أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نورا شوقي " عالمة آثار " ... لعنة الفراعنة وأول جمجمة تمثال عثرت عليها -
ستاد مصر - عمرو فتحي / المدرب العام لسموحة: الحديث عن الإصابات أصبح أكثر من اللازم -
135 نائبًا يوقعون على مذكرة لرفض تعديلات قانون الأزهر -
عبد العال يفتتح الجلسة العامة لمناقشة المواد الخلافية بقانون الاستثمار -
محافظ جنوب سيناء: نبحث تقديم قروض للمواطنين لسداد مقدم الإسكان -
"الكَفَن" يُنهي خصومة ثأرية عمرها 12 عامًا بين "الجعافرة" و"عيد" في الشرقية -
محافظ سوهاج يعلن تشغيل محطة مياه أولاد سالم -
القبض على عاطل بحوزته 90 كيلو بانجو في بلبيس -
السفيرة عزيزة - نورا شوقي " عالمة آثار " ... الحرامية في مصر بيكتشفوا آثار بسهولة جداً -
السفيرة عزيزة - نورا شوقي " عالمة آثار " ... الآثار في منطقة عين شمس " هليوبلس " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

ضبط هارب من 85 سنة سجن في الجيزة

Google+ Print
ضبط هارب من 85 سنة سجن في الجيزة ضبط هارب من 85 سنة سجن في الجيزة

مصراوي Masrawy

ضبط هارب من 85 سنة سجن

كتب - محمد شعبان

تمكنت قوات الأمن بالجيزة، بقيادة اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية للقطاع، من ضبط عامل هارب من 4 أحكام قضائية.

وبالكشف جنائيًا على المتهم تبين أنه يُدعى، "محمد.ر"، 29 عاما، فران، مسجل خطر فئة (ب)، سبق اتهامه في 5 قضايا متنوعة.

كما تبين أن المتهم هارب من 3 أحكام بالسجن المؤبد وآخر بالسجن 10 سنوات على إثر اتهامه باقتحام قسم شرطة وسنترال ومجلس مدينة ومكتب بريد دير مواس بالمنيا.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
نواب في البرلمان الليبي يؤيدون لقاء السراج وحفتر

نواب في البرلمان الليبي يؤيدون لقاء السراج وحفتر

مقتل 11 من طالبان في قصف جوي شمال أفغانستان

مقتل 11 من طالبان في قصف جوي شمال أفغانستان

135 نائبًا يوقعون على مذكرة لرفض تعديلات قانون الأزهر

135 نائبًا يوقعون على مذكرة لرفض تعديلات قانون الأزهر

عبد العال يفتتح الجلسة العامة لمناقشة المواد الخلافية بقانون الاستثمار

عبد العال يفتتح الجلسة العامة لمناقشة المواد الخلافية بقانون الاستثمار