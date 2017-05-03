ضبط هارب من 85 سنة سجن في الجيزة

كتب - محمد شعبان

تمكنت قوات الأمن بالجيزة، بقيادة اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية للقطاع، من ضبط عامل هارب من 4 أحكام قضائية.

وبالكشف جنائيًا على المتهم تبين أنه يُدعى، "محمد.ر"، 29 عاما، فران، مسجل خطر فئة (ب)، سبق اتهامه في 5 قضايا متنوعة.

كما تبين أن المتهم هارب من 3 أحكام بالسجن المؤبد وآخر بالسجن 10 سنوات على إثر اتهامه باقتحام قسم شرطة وسنترال ومجلس مدينة ومكتب بريد دير مواس بالمنيا.