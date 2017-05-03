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بالشروط.. فرص عمل بدولة خليجية برواتب تصل لـ 12 ألف جنيه

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بالشروط.. فرص عمل بدولة خليجية برواتب تصل لـ 12 ألف جنيه بالشروط.. فرص عمل بدولة خليجية برواتب تصل لـ 12 ألف جنيه

مصراوي Masrawy

وزارة القوى العاملة

كتبت - نورا ممدوح :

تبدأ وزارة القوى العاملة، اليوم الأربعاء، وحتي 11 مايو الجاري، قبول طلبات راغبي العمل بشركة للتجارة وللمقاولات بإحدى دول الخليج، على 730 فرصة عمل، برواتب من 6 آلاف إلي 12 آلاف جنيه مصري، فضلاً عن توفير المسكن والمواصلات، وتذكرة السفر والبدلات والإضافي، وسائل الانتقال الداخلية، ولن تقبل أية طلبات غير مستوفاه للشروط المطلوبة.

وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن المهن المطلوبة للشركة جميعهم من الذكور؛ 360 عاملا، وخبرة عامين على الاقل ، والسن من 21 سنة فما فوق ، و100 نجار مسلح ، و50 حداد مسلح ، و 80 سقال (شدة معدنية) ، و25 مساح خرسانة ، و75 بناء، و 15 فني سيلانت، و15 كهربائي، و 10 سباك صحي ، والسن من 25 سنة لهذه المهن، وخبرة 5 سنوات على الأقل .

وأوضح الوزير، أن الطلبات تقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل "قسم تلبية الاحتياجات بالخارج"، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة، خلال الفترة المشار إليها بالسيرة الذاتية، ومرفقا بها شهادة الخبرة ، ولن تقبل أي طلبات غير مستوفاه للشروط المذكورة.

وأشار الوزير، إلى أن مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول .​

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