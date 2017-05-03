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"الآثار" تعلن اكتشاف حديقة جنائزية ترجع إلى 4000 سنة بالأقصر

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"الآثار" تعلن اكتشاف حديقة جنائزية ترجع إلى 4000 سنة بالأقصر "الآثار" تعلن اكتشاف حديقة جنائزية ترجع إلى 4000 سنة بالأقصر

مصراوي Masrawy

الدكتور محمود عفيفي رئيس قطاع الآثار المصرية

كتبت-نسمة فرج:

أعلن الدكتور محمود عفيفي، رئيس قطاع الآثار المصرية، أن البعثة الأثرية الإسبانية العاملة بدراع أبو النجا غرب مدينة الأقصر نجحت في الكشف عن حديقة جنائزية و ذلك أثناء أعمال الحفر الأثري في الفناء المفتوح لأحد المقابر الصخرية للدولة الوسطى بالمنطقة.

وحسب البيان الصادر، اليوم الأربعاء، أكد عفيفي "أهمية وقيمة هذا الكشف حيث أنها حديقة فريدة من نوعها و لم يتم العثور علي مثلها من قبل في مدينة طيبة القديمة، حيث أن الحدائق الجنائزية لم تكن معروفة من قبل لدي الأثريين إلا عن طريق النقوش والجداريات المرسومة علي مداخل مقابر الدولة الحديثة و لم يتم العثور علي اي منها من قبل في مدينة طيبة القديمة، كما أنها تسلط الضوء علي أعمال التشجير والبيئة التي كانت عليها المدينة في ذلك الوقت".

ووصف مدير البعثة الإسبانية العاملة بالموقع، خوسيه جالان، الحديقة بأنها صغيرة الحجم مستطيلة الشكل تقدر مساحتها بحوالي 2* 3متر ومقسمة إلى مربعات يقدر حجم كل واحدة منها بحوالي 30 سم، والتي من المرجح أنها كانت تحتوى علي أنواع مختلفة من النباتات والزهور، و في وسط الحديقة يوجد منطقتين مرتفعتين من المرجح أن تكون منطقة لزراعة الأشجار، مشيرًا إلى أن عمرهما يرجع ​إلى ٤٠٠٠ عام ق.م.

وقال هاني ابو العز، رئيس الإدارة المركزية لمصر العليا، إن البعثة عثرت أيضا علي مقصورة جنائزية صغيرة بالقرب من واجهة المقبرة الصخرية عثر بداخلها علي ثلاثة صلايات جنائزية ترجع لعصر الأسرة ١٣.

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