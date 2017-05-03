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بالصور.. لأول مرة أيس كريم "أسود".. وصنع من مادة غريبة

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مصراوي Masrawy

لأول مرة أيس كريم "أسود".. وصنع من مادة غريبةلأول مرة أيس كريم

لأول مرة أيس كريم "أسود".. وصنع من مادة غريبةلأول مرة أيس كريم

لأول مرة أيس كريم "أسود".. وصنع من مادة غريبةلأول مرة أيس كريم

لأول مرة أيس كريم "أسود".. وصنع من مادة غريبةلأول مرة أيس كريم

لأول مرة أيس كريم "أسود".. وصنع من مادة غريبةلأول مرة أيس كريم

لأول مرة أيس كريم "أسود".. وصنع من مادة غريبةلأول مرة أيس كريم

لأول مرة أيس كريم "أسود".. وصنع من مادة غريبةلأول مرة أيس كريم

لأول مرة أيس كريم "أسود".. وصنع من مادة غريبةلأول مرة أيس كريم

كتب - هشام عواض:

مع اقتراب فصل الصيف يصبح تناول الأطعمة التي ترطب جسدنا شئ لا غنى عنه، خاصة الأيس كريم اللذيذ الذي يعشقه الأطفال خاصة بنكهاته وألوانه الكثيرة.

وأحدث ألوان الأيس كريم الغريبة هي التي تم طرحها في متجر أمريكي، عندما تم تقديم أيس كريم أسود اللون والغريب في الطعم أيضًا للزبائن، بحسب موقع "ديلي ميل" البريطانية.

والأيس كريم الذي طرحه متجر "ليتيل داميج" الذي يقع في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، مصنوع من جوز الهند مع الفحم، وهو ما يكسبه اللون الأسود.

وقام المتجر بإعداد الأيس الكريم الغريب من بقايا متفحمة من غلاف جوز الهند، مع رقائق من جوز الهند وحليب جوز الهند.

ويقدمه المتجر مع عدة ألوان وإضافات مختلفة لإكسابه طعم مختلف، منها صوص الشكولاته وجوز الهند.

وتقول الشركة المنتجة للأيس كريم، " طعم الأيس كريم خطير ولا يقام.. لقد صنعناه من مكونات جعلته لذيذة للغاية وله نكهات متميزة، لذا من يتذوه سيعود إلينا مرة أخرى".

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