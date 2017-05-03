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مجلس جامعة المنيا: تعميم تجربة دعم الكتاب الجامعي بدار العلوم على طلاب الجامعة

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مصراوي Masrawy

تعميم تجربة دعم الكتاب الجامعي بدار العلوم (1)تعميم تجربة دعم الكتاب الجامعي بدار العلوم (1)

تعميم تجربة دعم الكتاب الجامعي بدار العلوم (2)تعميم تجربة دعم الكتاب الجامعي بدار العلوم (2)

تعميم تجربة دعم الكتاب الجامعي بدار العلوم (3)تعميم تجربة دعم الكتاب الجامعي بدار العلوم (3)

تعميم تجربة دعم الكتاب الجامعي بدار العلوم (4)تعميم تجربة دعم الكتاب الجامعي بدار العلوم (4)

تعميم تجربة دعم الكتاب الجامعي بدار العلوم (5)تعميم تجربة دعم الكتاب الجامعي بدار العلوم (5)

المنيا ــ ريمون الراوي:
أدان مجلس جامعة المنيا، برئاسة الدكتور جمال الدين علي أبو المجد، رئيس الجامعة، وبحضور اللواء عصام البديوي محافظ المنيا، والدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات وأعضاء المجلس، الحوادث الإرهابية التي تحدث على أرض الوطن، مؤكدين "قدرة الدولة على مواجهة الإرهاب واجتثاثه من جذوره".

ووقف أعضاء المجلس دقيقة حداد على أرواح الشهداء ضحايا الغدر والإرهاب.

وقال الدكتور جمال أبو المجد: "إنه بعد التطبيق التجريبي ونجاح تجربة دعم الكتاب الجامعي بكلية دار العلوم، سيجري تعميمها على باقي الكليات بدءًا من العام القادم، وذلك للتسهيل على الطلاب لشراء الكتاب الجامعي مع التأكيد على عدم إلزام الطلاب بشرائه".

كما وافق مجلس الجامعة علي إطلاق اسم المرحوم الدكتور السيد السيد إبراهيم سهيم، نائب رئيس جامعة المنيا الأسبق، لشئون الدراسات العليا والبحوث على مدرج كلية الألسن وإحدى قاعات مركز الفنون والآداب والمؤتمرات بالجامعة، تقديرًا لعطائه وإسهاماته في رفع اسم الجامعة في المحافل المحلية والدولية.

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