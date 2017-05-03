بالصور.. توزيع كروت صرف "تكافل وكرامة" على 2760 مُستفيدًا بديرب نجم

الشرقية – فاطمة الديب:

وزعت مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، اليوم الأربعاء، كروت صرف البرنامج القومي لمظلة الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة"، على 2760 مستفيدًا، بمركز ومدينة ديرب نجم.

وتستهدف المديرية، توزيع كروت صرف البرنامج على 17 ألفا و563 مستفيدا، مُقسمين إلى 15 ألفا و93 كارت تكافل، و2470 كارت كرامة؛ حيث يهدف برنامج "تكافل وكرامة" لتقديم مساعدات إنسانية للأسر الأكثر فقرًا، والتي لديها أطفال في مراحل مختلفة من التعليم، حيث تشمل المساعدات توفير الرعاية الصحية للأطفال حتى سن المدرسة، وكذا تقديم الرعاية الصحية للأطفال منذ الولادة وحتى سن 18 عامًا.

من جانبه، أوضح الدكتور علي عبدالرحمن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن المشروع يستهدف الأسر التي تعاني من عدم وجود دخل لها، دون النظر للمؤهل الدراسي، حيث يحصل المستفيدون من المشروع على 325 جنيهًا كحد أدنى، يتزايد بقيمة 60 جنيهًا لكل طالب بالأسرة بالمرحلة الابتدائية، و80 جنيهًا بالإعدادية، و105 جنيهات بالثانوية العامة، مشيرًا إلى أن عملية الصرف ستكون عبر ماكينة صرف النقود.

وأشار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أن البرنامج يُقدم دعما ماديا للأسر الأكثر فقرًا، ويستهدف الذين تفوق أعمارهم الـ 65 عامًا من ذوي العجز أو الإعاقة ممن لا يتقاضون معاشا ثابتا، بحيث يتم صرف 350 جنيهًا للأسرة المكونة من 3 أفراد بحد أقصى 1050 جنيهًا.