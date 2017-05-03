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المحكمة الدستورية الكويتية تبقي على البرلمان

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المحكمة الدستورية الكويتية تبقي على البرلمان المحكمة الدستورية الكويتية تبقي على البرلمان

مصراوي Masrawy

المحكمة الدستورية الكويتية

الكويت (د ب أ)
رفضت المحكمة الدستورية الكويتية اليوم الأربعاء الطعن الذي يطالب ببطلان مجلس الأمة (البرلمان)، ما يعني استمرار المجلس الحالي.

وخلال النطق بحكمها في كافة الطعون الانتخابية المقدمة لها، أعلنت المحكمة فوز فراج العربيد بعضوية مجلس الأمة 2016 وبطلان عضوية مرزوق الخليفة و"رفض باقي الطعون".

وكانت انتخابات المجلس الحالي قد جرت في نوفمبر الماضي.

وكان الطعن المطالب ببطلان المجلس يتحدث عن وجود خطأ إجرائي في الدعوة للانتخابات التي أفرزت مجلس الأمة الحالي.

جدير بالذكر أنه لا يجوز الاستئناف أو التمييز على حكم المحكمة الدستورية.

وتعرض مجلس الأمة للحل أكثر من مرة منذ تشكيله الأول عام 1963 عقب الاستقلال وإعلان الدستور. ويكون الحل إما بمرسوم أميري أو بأحكام قضائية. وكان أول حل له عام 1976 ، وآخر حل عام 2016

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