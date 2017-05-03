المرصد: 5 قتلى في تفجير عنيف قرب الحدود السورية التركية

القاهرة (د ب أ)

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن انفجارا عنيفا هز مدينة أعزاز على الحدود السورية التركية صباح اليوم الأربعاء وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأوضح المرصد أنه تأكد مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص، مشيرا إلى أن المحصلة مرشحة للارتفاع لوجود جرحى في حالة خطيرة ووجود مفقودين.

وذكر أن التفجير، الذي يُرجح أنه تم بسيارة مفخخة، وقع بمنطقة المركز الثقافي بالمدينة قرب الحدود السورية - التركية في الريف الشمالي لحلب.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن التفجير.

وسبق أن شهدت أعزاز تفجيرات مشابهة، أعلن تنظيم داعش المسؤولية عن بعضها.