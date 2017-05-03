بالفيديو || خلاف بين الجندي وعبد المعز علي الهواء بسبب المكياج في رمضان

سمر العشري

شهد برنامج ” لعلهم يفقهون ” الديني والذي يذاع علي قناة ” دي أم سي ” خلافا حادا بين الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والشيخ رمضان عبد المعز مقدمي البرنامج حول المكياج في نهار رمضان.

حيث وجهت متصلة سؤلا للشيخ المعز يقول: ” هل كل أنواع المكياج حتي الكحل حرام في نهار رمضان؟؟ فأجابها قائلا نعم ده حتي في غير الصوم حرام، وكانت هنا بداية الاختلاف فيما بينهما، حيث رد الجندي ” لا مش علي إطلاقه ” فرد المعز متسائلا ياعني هل يحق للمراءة أن تستخدم المكياج أمام الأغراب؟؟ فأجاب الجندي الظاهرة نعم أم الباطنة لا، فرد عليه المعز متسائلا: وماهي الظاهرة؟؟ فقال الكل والخضاب كما وصف عبد الله أبن عباس .

والجدير بالذكر أن الكثير من النساء تعيش في حيرة حول قضية المكياج في رمضان ودائما وأبدا نشاهدهم يجرون أتصالات ببعض البرامج الدينية للحصول علي الفتوة الصحيحة حول هذا الأمر.

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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