أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نورا شوقي " عالمة آثار " ... لعنة الفراعنة وأول جمجمة تمثال عثرت عليها -
ستاد مصر - عمرو فتحي / المدرب العام لسموحة: الحديث عن الإصابات أصبح أكثر من اللازم -
135 نائبًا يوقعون على مذكرة لرفض تعديلات قانون الأزهر -
عبد العال يفتتح الجلسة العامة لمناقشة المواد الخلافية بقانون الاستثمار -
محافظ جنوب سيناء: نبحث تقديم قروض للمواطنين لسداد مقدم الإسكان -
"الكَفَن" يُنهي خصومة ثأرية عمرها 12 عامًا بين "الجعافرة" و"عيد" في الشرقية -
محافظ سوهاج يعلن تشغيل محطة مياه أولاد سالم -
القبض على عاطل بحوزته 90 كيلو بانجو في بلبيس -
السفيرة عزيزة - نورا شوقي " عالمة آثار " ... الحرامية في مصر بيكتشفوا آثار بسهولة جداً -
السفيرة عزيزة - نورا شوقي " عالمة آثار " ... الآثار في منطقة عين شمس " هليوبلس " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر

بالفيديو || خلاف بين الجندي وعبد المعز علي الهواء بسبب المكياج في رمضان

Google+ Print
بالفيديو || خلاف بين الجندي وعبد المعز علي الهواء بسبب المكياج في رمضان بالفيديو || خلاف بين الجندي وعبد المعز علي الهواء بسبب المكياج في رمضان

شهد برنامج ” لعلهم يفقهون ” الديني والذي يذاع علي قناة ” دي أم سي ” خلافا حادا بين الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والشيخ رمضان عبد المعز مقدمي البرنامج حول المكياج في نهار رمضان.

حيث وجهت متصلة سؤلا للشيخ المعز يقول: ” هل كل أنواع المكياج حتي الكحل حرام في نهار رمضان؟؟ فأجابها قائلا نعم ده حتي في غير الصوم حرام، وكانت هنا بداية الاختلاف فيما بينهما، حيث رد الجندي ” لا مش علي إطلاقه ” فرد المعز متسائلا ياعني هل يحق للمراءة أن تستخدم المكياج أمام الأغراب؟؟ فأجاب الجندي الظاهرة نعم أم الباطنة لا، فرد عليه المعز متسائلا: وماهي الظاهرة؟؟ فقال الكل والخضاب كما وصف عبد الله أبن عباس .

والجدير بالذكر أن الكثير من النساء تعيش في حيرة حول قضية المكياج في رمضان ودائما وأبدا نشاهدهم يجرون أتصالات ببعض البرامج الدينية للحصول علي الفتوة الصحيحة حول هذا الأمر.

 

 

 

المصدر : فايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
ستاد مصر - عمرو فتحي / المدرب العام لسموحة: الحديث عن الإصابات أصبح أكثر من اللازم

ستاد مصر - عمرو فتحي / المدرب العام لسموحة: الحديث عن الإصابات أصبح أكثر من اللازم

السفيرة عزيزة - نورا شوقي " عالمة آثار " ... الحرامية في مصر بيكتشفوا آثار بسهولة جداً

السفيرة عزيزة - نورا شوقي " عالمة آثار " ... الحرامية في مصر بيكتشفوا آثار بسهولة جداً

السفيرة عزيزة - أول فريق مصري لكرة السلة للناشئين يحصل على بطولة " glo basket " الدولية بأسبانيا

السفيرة عزيزة - أول فريق مصري لكرة السلة للناشئين يحصل على بطولة " glo basket " الدولية بأسبانيا

ستاد مصر - محمد سعد / المدرب العام للداخلية: لن ننتظر خدمة للبقاء في الدوري

ستاد مصر - محمد سعد / المدرب العام للداخلية: لن ننتظر خدمة للبقاء في الدوري