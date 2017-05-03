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الموافقة على تنفيذ مشروع "البتلو" وفتح الشون لتوريد القمح بالوادي الجديد

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الموافقة على تنفيذ مشروع "البتلو" وفتح الشون لتوريد القمح بالوادي الجديد الموافقة على تنفيذ مشروع "البتلو" وفتح الشون لتوريد القمح بالوادي الجديد

مصراوي Masrawy

لواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن موافقة الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، على تنفيذ مشروع "البتلو" على أرض المحافظة، وذلك بالتنسيق مع جمعيتي الأورمان، ومؤسسة " الخير"، ووزارة الزارعة، بهدف توفير اللحوم الحمراء بأسعار مخفضة للمواطنين ومواجهة جشع التجار.

وأكد المحافظ، أن "البنا"، وافق على إعادة استغلال 8 آبار تابعين لهيئة التنمية الزراعية بمركز بلاط، وذلك خلال شهر مايو بحد أقصى، للاستفادة منهم في التنمية الزراعية، بالإضافة إلى فتح شونة بلاط أمام المزارعين والموردين، وكذلك شون باريس والداخلة للقضاء على أزمات توريد القمح.

ولفت الزملوط، في بيان تلقى "مصراوي" نسخة منه، أن وزير الزراعة وافق على عقد مؤتمر لمناقشة الاستغلال الأمثل والأنسب للأراضي الزراعية بالمحافظة، وتطوير محطة الميكنة بالخارجة، للاستفادة منها وتقديم خدمة متميزة بتكلفة أقل للمزارعين فيما يخدم العملية الزراعية.

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