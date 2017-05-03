7 معلومات عن «سارة خليفة» زوجة كهربا التي اتهمته بسرقة مجوهراتها

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تداول الكثيرون، مجموعة من الصور لعقد قران المذيعة سارة خليفة على زوجها لاعب الزمالك محمود عبد المنعم "كهربا"، وهي صور قدمتها "سارة" إلى المحكمة، بعد أن اتهمته بتبديد منقولات الزوجية بقيمة 200 ألف جنيه بالإضافة إلى سرقة مجوهراتها الذهبية.

ويستعرض موقع "التحرير - لايف" مجموعة من المعلومات حول "سارة خليفة" في النقاط التالية:

1- بدأت مشوارها المهني كإعلامية بقناة art، واستمرت بها ثلاث سنوات، قدمت فيها برنامج "من القاهرة".

2- انضمت لقناة الشرقية لمدة 5 أعوام.



3- تقدّم حاليًا البرنامج الأمني "مهمة صعبة"، عبر قناة المحور منذ مايو عام 2015 الماضي، وبدأت في هذا البرنامج قبل 4 سنوات، ويتحدث عن المهمة الصعبة التي يقوم بها أي شخص في مجال عمله وقصة نجاحه.



4- شاركت فى العديد من الأحداث الإعلامية الهامة مثل مؤتمر الوحدة الإقتصادية العربية ومهرجان الحب والسلام، وكان آخرها مهرجان "الفضائيات العربية".

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5- قدّمت عدد من اللقاءت الفنية واستضافت الكثير من نجوم الفن، مثل الفنانة هالة فاخر وإسعاد يونس ومحمد رمضان وماجد المصري وليلى علوي وغيرهم.





6- شاركت في مسلسل ست كوم "التكية" مع المخرج إبراهيم الشوادي، وجسدت فيه شخصية "صافي".





7- تزوجت من "كهربا" قبل سنة تقريبًا عقب قصة حب بينهما شغلت مواقع التواصل الاجتماعي، وصرّحت سارة خليفة وقتها: "دي حياتي الشخصية وأنا حرة فيها".



