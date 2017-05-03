هاشتاج "أحلى حاجة في رمضان" يتصدر "تويتر".. وهذه أبرز التغريدات

كتب - هشام عواض:

يقترب شهر رمضان الكريم من الأبواب، وتتعدد اهتمامات كل شخص في هذا الشهر الفضيل، حيث حيث تهتم سيدة المنزل بتحضيرات الإفطار، والأطفال والرجال بصلاوات التراويح والفجر.

وتداول رواد موقع التواصل "تويتر" هاشتاج #احلي_حاجه_في_رمضان ، وتم التغريد عليه تغريدات مختلفة حول اهتمام كل شخص وما يراه "أحلى" شئ في الشهر الكريم.

غرد أحد الأشخاص "كل حاجة في رمضان أحلى من الثانية اللهم بلغنا إياه لا فاقدين ولا مفقودين"، وغرد أخر "سباق وقت الآذان في المطبخ". ونعرض أبرز التغريدات.