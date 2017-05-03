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مركز أبحاث: منظومة "ثاد" تضر باقتصاد كوريا الجنوبية والصين

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مركز أبحاث: منظومة "ثاد" تضر باقتصاد كوريا الجنوبية والصين مركز أبحاث: منظومة "ثاد" تضر باقتصاد كوريا الجنوبية والصين

مصراوي Masrawy

الدفاع الصاروخي الأمريكي

سول (د ب أ)
ذكر مركز أبحاث كوري جنوبي اليوم الأربعاء أن سول وبكين ستتضرران اقتصاديا بسبب التداعيات الناجمة عن نشر نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي المتقدم في شبه الجزيرة الكورية، طبقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم.

وأضاف معهد "هيونداي" البحثي أن رد بكين على قرار سول بنشر بطارية لمنظومة الدفاع الجوي للارتفاعات العالية (ثاد)، يمكن أن يكلف رابع أكبر في آسيا، 5ر8 تريليون وون (5ر7 مليار دولار أمريكي) في صورة خسائر عام 2017 . وهذا يؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي في البلاد بنسبة 5ر0 بالمئة.

وأظهرت تلك النتائج أيضا خسائر صينية بقيمة 1ر1 تريليون وون وتداعيات على الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 01ر0 بالمئة.

وتعارض الصين بشدة نشر بطارية "ثاد"، زاعمة أنها تضر بأمنها الوطني.

وردت كوريا الجنوبية بالقول إن هناك حاجة للنظام الدفاعي لمواجهة التهديدات الصاروخية المتزايدة من جانب .

وأكبر التداعيات ستكون في مجال السياحة.

يذكر أنه بدءا من 15 مارس، أوقفت وكالات السياحة الصينية جميع برامجها السياحية إلى كوريا الجنوبية.

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