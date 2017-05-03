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اليوم.. انطلاق الجولة الرابعة من مفاوضات استانة حول سوريا

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اليوم.. انطلاق الجولة الرابعة من مفاوضات استانة حول سوريا اليوم.. انطلاق الجولة الرابعة من مفاوضات استانة حول سوريا

مصراوي Masrawy

الأزمة السورية

موسكو/القاهرة (د ب أ)
تنطلق اليوم الأربعاء الجولة الرابعة من مفاوضات أستانة حول الأزمة السورية.

ويشار إلى أن الوفد الروسي والتركي والإيراني وممثلون عن المعارضة المسلحة والحكومة السورية، وكذلك ممثل الأمم المتحدة، وصلوا في وقت سابق إلى العاصمة الكازاخستانية، وفقا لما ذكرته وكالة "سوبتنيك" الروسية.

وعقد يوم أمس اجتماع للدول الضامنة لوقف إطلاق النار في سوريا، وهي روسيا وتركيا وإيران، على مستوى الخبراء. ومن المقرر أن تستمر المفاوضات حتى يوم غد

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