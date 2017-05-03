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مجلس الوزراء يناقش توفير السلع بشهر رمضان وتسهيل إجراءات الاستثمار

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مجلس الوزراء يناقش توفير السلع بشهر رمضان وتسهيل إجراءات الاستثمار مجلس الوزراء يناقش توفير السلع بشهر رمضان وتسهيل إجراءات الاستثمار

مصراوي Masrawy

المهندس شريف إسماعيل

القاهرة - (أ ش أ):

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء؛ لبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، إضافة إلى مجموعة من التقارير المتعلقة بجودة الخدمات التي تقدم للمواطنين وتوفير الاحتياجات الأساسية من السلع الأساسية، والاستعدادات الخاصة باستقبال شهر رمضان.

كما يستكمل مجلس الوزراء مناقشة عدد من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية الهامة التي تهدف إلى إحداث نهضة على كافة المستويات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتسهيل الإجراءات الخاصة بتشجيع الاستثمارات.​

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