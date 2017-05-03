أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نورا شوقي " عالمة آثار " ... لعنة الفراعنة وأول جمجمة تمثال عثرت عليها -
ستاد مصر - عمرو فتحي / المدرب العام لسموحة: الحديث عن الإصابات أصبح أكثر من اللازم -
135 نائبًا يوقعون على مذكرة لرفض تعديلات قانون الأزهر -
عبد العال يفتتح الجلسة العامة لمناقشة المواد الخلافية بقانون الاستثمار -
محافظ جنوب سيناء: نبحث تقديم قروض للمواطنين لسداد مقدم الإسكان -
"الكَفَن" يُنهي خصومة ثأرية عمرها 12 عامًا بين "الجعافرة" و"عيد" في الشرقية -
محافظ سوهاج يعلن تشغيل محطة مياه أولاد سالم -
القبض على عاطل بحوزته 90 كيلو بانجو في بلبيس -
السفيرة عزيزة - نورا شوقي " عالمة آثار " ... الحرامية في مصر بيكتشفوا آثار بسهولة جداً -
السفيرة عزيزة - نورا شوقي " عالمة آثار " ... الآثار في منطقة عين شمس " هليوبلس " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

ضبط راكب بمطار سوهاج مطلوب أمام النيابة العسكرية

Google+ Print
ضبط راكب بمطار سوهاج مطلوب أمام النيابة العسكرية ضبط راكب بمطار سوهاج مطلوب أمام النيابة العسكرية

مصراوي Masrawy

مطار سوهاج الدولي

سوهاج – عمار عبد الواحد:

ضبطت سلطات مطار سوهاج الدولي، راكبا مطلوبا أمام النيابة العسكرية، لإصداره جواز سفر بموجب شهادة خدمة عسكرية مزورة.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء مصطفى مقبل، إخطاراً من مطار سوهاج الدولي، بضبط أحمد سمير محمد أبو بكر، 25 عاماً، عامل، يقيم بناحية فاوي بحري دائرة مركز دشنا بقنا، وله محل إقامة آخر بمركز زفتى في الغربية، يحمل جواز سفر رقم 041378 A، مطلوب عرضه على النيابة العسكرية بقنا في القضية رقم 124 جنح عسكرية ميت غمر بمحافظة الدقهلية، بتهمة إصدار جواز سفر بموجب شهادة خدمه عسكرية مزورة.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
نواب في البرلمان الليبي يؤيدون لقاء السراج وحفتر

نواب في البرلمان الليبي يؤيدون لقاء السراج وحفتر

مقتل 11 من طالبان في قصف جوي شمال أفغانستان

مقتل 11 من طالبان في قصف جوي شمال أفغانستان

135 نائبًا يوقعون على مذكرة لرفض تعديلات قانون الأزهر

135 نائبًا يوقعون على مذكرة لرفض تعديلات قانون الأزهر

عبد العال يفتتح الجلسة العامة لمناقشة المواد الخلافية بقانون الاستثمار

عبد العال يفتتح الجلسة العامة لمناقشة المواد الخلافية بقانون الاستثمار