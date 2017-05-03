ضبط راكب بمطار سوهاج مطلوب أمام النيابة العسكرية

سوهاج – عمار عبد الواحد:

ضبطت سلطات مطار سوهاج الدولي، راكبا مطلوبا أمام النيابة العسكرية، لإصداره جواز سفر بموجب شهادة خدمة عسكرية مزورة.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء مصطفى مقبل، إخطاراً من مطار سوهاج الدولي، بضبط أحمد سمير محمد أبو بكر، 25 عاماً، عامل، يقيم بناحية فاوي بحري دائرة مركز دشنا بقنا، وله محل إقامة آخر بمركز زفتى في الغربية، يحمل جواز سفر رقم 041378 A، مطلوب عرضه على النيابة العسكرية بقنا في القضية رقم 124 جنح عسكرية ميت غمر بمحافظة الدقهلية، بتهمة إصدار جواز سفر بموجب شهادة خدمه عسكرية مزورة.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.