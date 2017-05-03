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إحالة 10 ملاحظين للتحقيق لتأخرهم عن لجان امتحانات الابتدائي بالفيوم

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إحالة 10 ملاحظين للتحقيق لتأخرهم عن لجان امتحانات الابتدائي بالفيوم إحالة 10 ملاحظين للتحقيق لتأخرهم عن لجان امتحانات الابتدائي بالفيوم

مصراوي Masrawy

وزارة التربية والتعليم

الفيوم – حسين فتحي:
أحال الدكتور عادل عبد المنعم، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، اليوم الأربعاء، 10 ملاحظين بمدرسة دوار جبلة الابتدائية بمركز سنورس للتحقيق، وذلك لتأخرهم عن حضور امتحانات النقل.

جاء ذلك خلال جولة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، لمتابعة سير امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني للعديد من مدارس مركز سنورس.

وأكد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام بالقواعد والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات، وجودة طباعة ورقة الاختبار، وخلوها من الأخطاء اللغوية والإملائية.

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