توزيع "شنطة رمضان" على 170 ألف مواطن بالمنيا

المنيا ـــ ريمون الراوي:

أعلن عصام البديوي، محافظ المنيا عن إطلاق مبادرة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال في المحافظة لتوزيع "شنطة رمضان" مرتين خلال أيام الشهر الكريم، ليستفيد منها حوالي 170 ألف مواطن، والمقيدين ضمن برنامج تكافل وكرامة على مستوى مراكز المحافظة.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية في المحافظة، بحضور مصطفى عبد الله، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

وناشد "البديوي"، الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال بتكثيف العمل الخيري خلال الشهر الكريم، لتلبية كافة احتياجات الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، مع ضرورة وصول تلك المساعدات إلى مستحقيها.

كان المحافظ، قرّر تشكيل لجنة مختصة لتحديد مواصفات "شنطة رمضان"، والتفاوض مع تجار الجملة لشراء المستلزمات الأساسية، وتضم اللجنة ممثلين للمحافظة، ومندوبين من "التموين والتضامن والجمعيات الأهلية"، فضلاً عن ممثلين لهم بكل وحدة قروية.

وأكد أن مساعدة وتلبية احتياجات تلك الأسر واجب وطني وتجسيد لأسمى معاني الشهر الكريم من تكافل اجتماعي، لذا وجب على جميع الجهات التعاون لتغطية تلك الاحتياجات، والتنسيق فيما بينها لتوحيد الجهود.