قومي المرأة في المنيا يواصل مبادرة "طَرق الأبواب" بقرى بني مزار

المنيا ـــ ريمون الراوي:

يواصل فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من مبادرة طرق الأبواب، والتي تبنتها الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، حيث بدأت أعمال المبادرة، أمس الثلاثاء، بمجلس قروي بني علي وتوابعها بمركز ومدينة بني مزار، والتي تستمر فعالياتها في الفترة من 2 وحتى 4 مايو الجاري.

وقالت دكتورة نجاح التلاوي، رئيس فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا: "إن المبادرة تحمل رسائل توعوية للمرأة عن الحد من الختان، وزواج القاصرات، والوحدة الوطنية، وقانون الأحوال الشخصية، وحصر لمشكلاتها الشخصية والمشاكل الاقتصادية ومشاكل قريتها ومجتمعها المحيط بها".

يذكر أن المرحلة الثالثة للمبادرة تستمر حتى 4 يونيو القادم ضمن الاحتفال بعام المرأة تحت عنوان: "المرأة المصرية صانعة المستقبل"، حيث تستهدف المبادرة التوعية بقضايا تخص المرأة والأسرة المصرية، ويقوم على تنفيذها والإشراف عليها مقررة الفرع وعضوات فرع المجلس القومي للمرأة، وعدد من الرائدات الريفيات من القرى التي ستفعّل بها المبادرة.