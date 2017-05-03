أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نورا شوقي " عالمة آثار " ... لعنة الفراعنة وأول جمجمة تمثال عثرت عليها -
ستاد مصر - عمرو فتحي / المدرب العام لسموحة: الحديث عن الإصابات أصبح أكثر من اللازم -
135 نائبًا يوقعون على مذكرة لرفض تعديلات قانون الأزهر -
عبد العال يفتتح الجلسة العامة لمناقشة المواد الخلافية بقانون الاستثمار -
محافظ جنوب سيناء: نبحث تقديم قروض للمواطنين لسداد مقدم الإسكان -
"الكَفَن" يُنهي خصومة ثأرية عمرها 12 عامًا بين "الجعافرة" و"عيد" في الشرقية -
محافظ سوهاج يعلن تشغيل محطة مياه أولاد سالم -
القبض على عاطل بحوزته 90 كيلو بانجو في بلبيس -
السفيرة عزيزة - نورا شوقي " عالمة آثار " ... الحرامية في مصر بيكتشفوا آثار بسهولة جداً -
السفيرة عزيزة - نورا شوقي " عالمة آثار " ... الآثار في منطقة عين شمس " هليوبلس " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

تنفيذ حكم إعدام مغتصب وقاتل "الطفلة هدى" في المنيا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تنفيذ حكم إعدام مغتصب وقاتل الطفلة هدى (1)تنفيذ حكم إعدام مغتصب وقاتل الطفلة هدى (1)

تنفيذ حكم إعدام مغتصب وقاتل الطفلة هدى (2)تنفيذ حكم إعدام مغتصب وقاتل الطفلة هدى (2)

تنفيذ حكم إعدام مغتصب وقاتل الطفلة هدى (3)تنفيذ حكم إعدام مغتصب وقاتل الطفلة هدى (3)

تنفيذ حكم إعدام مغتصب وقاتل الطفلة هدى (4)تنفيذ حكم إعدام مغتصب وقاتل الطفلة هدى (4)

تنفيذ حكم إعدام مغتصب وقاتل الطفلة هدى (5)تنفيذ حكم إعدام مغتصب وقاتل الطفلة هدى (5)

تنفيذ حكم إعدام مغتصب وقاتل الطفلة هدى (6)تنفيذ حكم إعدام مغتصب وقاتل الطفلة هدى (6)

المنيا ـــ ريمون الراوي:

نفّذت إدارة السجون بمديرية أمن المنيا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، حكم الإعدام بحق "رجب.ع.م.أ"، 22 سنة، من مركز مغاغة بالمنيا، في قضية استدراج واغتصاب وقتل الطفلة "هدى محمد أحمد طه"، 5 سنوات، في مارس 2014.

كانت المحكمة، وجَّهت للجاني تُهم القتل العمد واغتصاب الطفلة، والتي لُقّبت بـ "زينة المنيا"، تشبيهًا لها بالطفلة "زينة" ضحية الاغتصاب ببورسعيد، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة.

ورفع الأهالي، خلال جلسات المحاكمة، صورًا للطفلة الضحية، مرددين هتافات تطالب بالقصاص، واتخاذ إجراءات رادعة لمثل هؤلاء الجناة.

وترجع أحداث الواقعة إلى 24 مارس 2014، عندما عثر أهالي قرية دهمرو، التابعة لمركز مغاغة شمال المنيا، على جثمان الطفلة "هدى" بأحد المنازل المهجورة تحت الإنشاء، وبعرضها على الطب الشرعي تبين تعرضها للاغتصاب والقتل شنقًا وتهشيم رأسها.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
نواب في البرلمان الليبي يؤيدون لقاء السراج وحفتر

نواب في البرلمان الليبي يؤيدون لقاء السراج وحفتر

مقتل 11 من طالبان في قصف جوي شمال أفغانستان

مقتل 11 من طالبان في قصف جوي شمال أفغانستان

135 نائبًا يوقعون على مذكرة لرفض تعديلات قانون الأزهر

135 نائبًا يوقعون على مذكرة لرفض تعديلات قانون الأزهر

عبد العال يفتتح الجلسة العامة لمناقشة المواد الخلافية بقانون الاستثمار

عبد العال يفتتح الجلسة العامة لمناقشة المواد الخلافية بقانون الاستثمار