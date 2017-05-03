تنفيذ حكم إعدام مغتصب وقاتل "الطفلة هدى" في المنيا

المنيا ـــ ريمون الراوي:

نفّذت إدارة السجون بمديرية أمن المنيا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، حكم الإعدام بحق "رجب.ع.م.أ"، 22 سنة، من مركز مغاغة بالمنيا، في قضية استدراج واغتصاب وقتل الطفلة "هدى محمد أحمد طه"، 5 سنوات، في مارس 2014.

كانت المحكمة، وجَّهت للجاني تُهم القتل العمد واغتصاب الطفلة، والتي لُقّبت بـ "زينة المنيا"، تشبيهًا لها بالطفلة "زينة" ضحية الاغتصاب ببورسعيد، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة.

ورفع الأهالي، خلال جلسات المحاكمة، صورًا للطفلة الضحية، مرددين هتافات تطالب بالقصاص، واتخاذ إجراءات رادعة لمثل هؤلاء الجناة.

وترجع أحداث الواقعة إلى 24 مارس 2014، عندما عثر أهالي قرية دهمرو، التابعة لمركز مغاغة شمال المنيا، على جثمان الطفلة "هدى" بأحد المنازل المهجورة تحت الإنشاء، وبعرضها على الطب الشرعي تبين تعرضها للاغتصاب والقتل شنقًا وتهشيم رأسها.