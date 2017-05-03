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تفاصيل انتحار سجين شنقًا بـ"الكالسون" داخل حجز مركز شرطة بالشرقية

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تفاصيل انتحار سجين شنقًا بـ"الكالسون" داخل حجز مركز شرطة بالشرقية تفاصيل انتحار سجين شنقًا بـ"الكالسون" داخل حجز مركز شرطة بالشرقية

مصراوي Masrawy

انتحار سجين شنقًا

الشرقية – فاطمة الديب:

قررت نيابة أولاد صقر العامة، بإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الأربعاء، تشريح جثة سجين، عُثر عليه مُنتحرًا داخل حجز مركز شرطة أولاد صقر، لبيان سبب الوفاة.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، بالعثور على أحد السجناء المحبوسين داخل حجز مركز شرطة أولاد صقر، مشنوقًا داخل محبسه.

وتبين انتحار السجين مسعد بركات يوسف، 30 عامًا، مُقيم بقرية طناح بمحافظة الدقهلية، محبوس احتياطيًا على ذمة القضية رقم 4180 جنح أولاد صقر لسنة 2017 "مخدرات"، شنقًا داخل محبسه؛ لمروره بأزمة نفسية ناتجة عن إصابته بـ"انفصام في الشخصية".

وتبين من التحريات، أن السجين كان برفقة 3 متهمين، أحدهم قعيد ويستخدم كرسي متحرك خاص بالمعاقين، جميعهم محبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا مختلفة بالمركز، إذ استغل السجين انشغال زملائه بوجبة الغداء، ووقف على الكرسي المتحرك، قبل أن يربط رقبته بـ"الكالسون" ويُعلق الطرف الآخر في شباك الحجز، ويدفع الكرسي ليسقط مُنتحرًا.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 36 / 196 أحوال أولاد صقر لسنة 2017.

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