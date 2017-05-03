جارديم.. مكتشف الشباب وصانع مفاجأة فريق الإمارة الفرنسية

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يقدم موناكو الفرنسي موسمًا استثنائيًا من خلال تصدر الدوري الفرنسي، والوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بفضل كتيبة شابة من اللاعبين تحت قيادة المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، البالغ من العمر 42 عامًا، والذي يعد من أبرز المدربين الصاعدين بقوة في القارة الأوروبية.

واستعرض موقع "الاتحاد الأوروبي لكرة القدم" لمحات عن المدرب البرتغالي كالتالي:

المسيرة

تمكن ليوناردو جارديم من إنهاء الدوري البرتغالي رفقة سبورتينج براجا في المركز الثالث موسم 2011- 2012، إلى جانب احتلال المركز الثاني في الدوري البرتغالي أيضًا، ولكن رفقة سبورتينج لشبونة موسم 2013- 2014، كما درب جارديم أولمبياكوس اليوناني في موسم 2012- 2013 وترك الفريق بعد 6 أشهر متصدرًا للدوري اليوناني، وبفارق 10 نقاط كاملة عن أقرب المنافسين دون أن يتلقى الفريق أي هزيمة في عهده.

قالوا عنه

وصنع جاريدم طفرة كبيرة في مستوى موناكو وأصبح من القوى الكبيرة مؤخرًا في فرنسا، بل ونقل تلك القوة إلى القارة الأوروبية، وقال راداميل فالكاو مهاجم فريق الإمارة الفرنسية عنه "هو مدرب ذكي للغاية ويقرأ المباريات بشكل استثنائي، كما يقرأ اللاعبين بشكل رائع ويفهم ماذا يريدون، وأفادته كثيرًا مهارته التدريبية في التعامل مع اللاعبين الشباب الذين في حاجة ماسة إلى النضج، حيث يتمتع بصبر كبير وراحة في تعليم اللاعبين، الأمر الذي لعب دورًا بارزًا في مستوى الفريق وتواجده في صدارة الدوري".

ومن جانبه قال متوسط ميدان موناكو تيموي باجايوكو، عن جارديم: "هو دائمًا مستعد لتقديم المساعدة، وعلى الرغم من مروري بالكثير من الأوقات التي لم أكن على وفاق معه، إلا أنه المدرب الذي ساعدني كثيرًا وطورني كثيرًا على الجانب التكتيكي".

بداية القصة

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حاله كحال كل من جوزيه مورينيو وأندرياس فيلاس بواش البرتغاليين، لم يلعب جارديم الذي ولد في فنزويلا كرة القدم بشكل إحترافي، ولكن بعد إكمال دراسته في مجال التربية الرياضية، حرص على تدريب الشباب وفرق السيدات ودرب بعض الوقت في لعبة كرة اليد؟

وحصل جارديم على أول دور تدريبي له من خلال قيادة بيرا مار للصعود إلى الدوري البرتغالي ومن ثم قاد سبورتينج براجا لإحتلال المركز الثالث في موسم 2011- 2012، ومن ثم درب أولمبياكوس لفترة قصيرة، قبل أن يعود إلى البرتغال من جديد ويقود كتيبة سبورتينج لشبونة الشابة لتقديم موسم مميز في 2013- 2014، لتثار بعضها التساؤلات حول قدرة المدرب المجهول جارديم في تحدي هيمنة باريس سان جيرمان في فرنسا، ليتمكن بالفعل من المنافسة بقوة مع الفريق العاصمي على الرغم من السخرية الشديدة التي تحاط به في كل مرة يتحدث فيها الفرنسية بلكنته البرتغالية.

فلسفته

يعشق جارديم الاعتماد على اللاعبين المهاريين ومنحهم الحرية في الملعب، حيث يعتمد حتى في تدريبات اللياقة البدنية على تمرينات خاصة بالكرة، كما يدرب اللاعبين على اللعب في مراكز مختلفة عن مراكزهم الأصلية كما فعل مع فابينهو الذي حوله من قلب دفاع إلى متوسط ميدان.

ويعمل جارديم كثيرًا على منح الفرصة للاعبين الشباب مثلما فعل مع كليان مبابي الذي وضعه في التشكيل الأساسي للفريق إلى جانب المهاجم الكولومبي راداميل فالكاو، بل ومنحه حرية التحرك في الملعب من اليمين إلى اليسار دون قيود.

أبرز مقولاته

- "أركز كثيرًا مع موناكو ولا أفكر مطلقا في المستقبل، فلا يزال يتبقى في عقدي عامين وأشعر بالسعادة ولا أدري ما إذا كان سينتهي بي المطاف وأصبح السير أليكس فيرجسون في موناكو".

- "لا يهم هوية الفريق الذي نواجهه سواء كان باريس سان جيرمان أو توتنهام أو مانشستر سيتي، فطريقة لعبنا الهجومية مترسخة في الحمض النووي الخاص بنا".