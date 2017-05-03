بالفيديو || والدة الشهيد وهبة لـ«الإخوان»: مش هترجعوا تاني لو «قتلتمونا كلنا»

سمر العشري

قالت والدة الشهيد النقيب محمد وهبة، الذي استهدف في كمين الدائري، أمس الثلاثاء، أن نجلها «عاش ومات راجل، والإرهاب استهدفه من الخلف، ابني مات راجل والخسيس ضربه من الخلف، ولو موتنا كلنا مش هيرجعوا تاني».

وأضافت والدة الشهيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج «العاشرة مساءً»، المذاع على قناة «دريم»: «الفرق اللي بينا وبين الإرهابيين، إننا ولدنا عندنا إيمان وأحاسيس جميلة، وهما بتوع قتل ودبح ودم، ابني كان في شغله قتلوه ليه؟».

واستطردت والدة وهبة: «مش هتقتلوا فينا الإصرار أو الأمل، وما تفتكروش إنكم (الإخوان) لما تعملوا كده هنقول يا ريتنا ما كنا شلناكم، مش هترجعوا تاني لو قتلتمونا كلنا».

المصدر : التحرير

شبكةعيونالإخبارية

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