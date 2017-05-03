صور| بعد 10 أيام من وفاته.. تحويل منزل ابني بيتك لمقبرة باسم «ضحية الحفرة»

التحرير

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توجّه عددًا من أقارب الشاب الثلاثيني «محمد.أ»، الذي في سقط حفرة عمقها 22 مترًا ونصف المتر، في منزل بمشروع ابني بيتك بالسادس من أكتوبر، وبصحبتهم زوجته، إلى مقر جثة أبنهم، حيث سقط أثناء عمله بالموقع ولم تستطع الحماية المدنية أو أي جهة آخرى استخراج جثته حتى الآن، فيما اصطحبت أسرته عدد من المشايخ لتلاوة ما تيسر من القرآن على روح نجلهم.



الغريب في الأمر، أن أسرة المتوفي كتبت عبارات غاضبة تفيد بتحويل المنزل إلى مقبرة لنجلهم، على جدران وأسوار المنزل: «مدفن محمد»، و«مش هنسيب حقك»، معتبرة إياه -المنزل- مقبرة للشاب، وان أسرته لن تترك حق أبنها، إما عن طريق استخراج الجثة من باطن الأرض، أو استخراج شهادة وفاة له.

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وكان عدد من أسرة «محمد.أ»، قد عبروا عن ضيقهم الشديد في تصريحات خاصة، من عدم قدرة الدولة على استخراج جثة أبنهم، لغسلها وتكفينها ودفنها، مشيرين إلى أنهم يفكروا في شراء البيت الذي سقط فيه ابنهم، ولكن ضيق ذات اليد يمنعهم من ذلك.



وأضافوا أقارب الضحية، استياءهم الشديد من رفض النيابة منحهم شهادة وفاة ابنهم، قبل مشاهدة الجثة -التي لم تستطيع الدولة استخراجها-، أو مرور 5 سنوات، واعتباره من المفقودين، رغم أن تحقيقات النيابة ذكرت أن عددًا كبيرًا من الشركات المختلفة أكدت استحالة خروج جثة الشاب الثلاثيني، من تحت الأنقاض، حسب أمير ابن أخت الضحية.

يذكر أن «التحرير» قد نشرت موضوع بعنوان صور| «محمد» تحت الأرض منذ 10 أيام.. والنيابة لأسرته: «استنوا 5 سنين».