وزير البترول يبحث مع سفير الأردن بالقاهرة تسويق الفوسفات

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

استقبل المهندس طـارق المـلا وزير البتـرول والثروة المعدنيـة، على العايد سفير المملكة الأردنية الهاشمية فى القاهرة لبحث أوجه التعاون بين البلدين واستعراض المشروعات البترولية المشتركة والتى تسهم فى تعزيز المصالح المشتركة.

وأكد الملا، أن العلاقات المتميزة بين القيادات السياسية فى البلدين كان لها أكبر الأثر فى دعم أواصر التعاون وإتمام المشروعات المشتركة وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين.

وتم خلال اللقاء بحث الاستفادة الاقتصادية من الموارد المتاحة بين البلدين وتعزيز التعاون فيما بينهما والاستفادة من إمكانيات وخبرات الشركات المصرية فى تنفيذ المشروعات الكبرى فى مختلف المجالات خاصة فى مشروعات توصيل الغاز التى تشهد نمواً ملحوظاً بالأردن خلال الفترة الأخيرة.

شاهد أيضا

كما تم بحث إمكانية الاستفادة من الخبرات فى البلدين فى مجال الثروة المعدنية، واستعراض عمل الشركة المصرية الجديدة فى مجال تسويق الفوسفات والتى ستتولى تسويق الفوسفات المصرى بأسلوب احترافى .

من جانبه، أشاد سفير الأردن، بأداء شركات البترول المصرية العاملة فى الأردن والنتائج التى حققتها خاصة في مشروعات توصيل الغاز الطبيعى، معرباً عن تطلع الحكومة الأردنية لتعزيز التعاون في مجالات البترول والغاز الطبيعى والاستفادة من الخبرات المصرية في هذه المجالات من خلال الدورات التدريبية لشباب الأردن لتحقيق الاستفادة القصوى لكلا البلدين