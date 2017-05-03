أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نورا شوقي " عالمة آثار " ... لعنة الفراعنة وأول جمجمة تمثال عثرت عليها -
ستاد مصر - عمرو فتحي / المدرب العام لسموحة: الحديث عن الإصابات أصبح أكثر من اللازم -
135 نائبًا يوقعون على مذكرة لرفض تعديلات قانون الأزهر -
عبد العال يفتتح الجلسة العامة لمناقشة المواد الخلافية بقانون الاستثمار -
محافظ جنوب سيناء: نبحث تقديم قروض للمواطنين لسداد مقدم الإسكان -
"الكَفَن" يُنهي خصومة ثأرية عمرها 12 عامًا بين "الجعافرة" و"عيد" في الشرقية -
محافظ سوهاج يعلن تشغيل محطة مياه أولاد سالم -
القبض على عاطل بحوزته 90 كيلو بانجو في بلبيس -
السفيرة عزيزة - نورا شوقي " عالمة آثار " ... الحرامية في مصر بيكتشفوا آثار بسهولة جداً -
السفيرة عزيزة - نورا شوقي " عالمة آثار " ... الآثار في منطقة عين شمس " هليوبلس " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

وزير البترول يبحث مع سفير الأردن بالقاهرة تسويق الفوسفات

Google+ Print
وزير البترول يبحث مع سفير الأردن بالقاهرة تسويق الفوسفات وزير البترول يبحث مع سفير الأردن بالقاهرة تسويق الفوسفات

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

استقبل المهندس طـارق المـلا وزير البتـرول والثروة المعدنيـة، على العايد سفير المملكة الأردنية الهاشمية فى القاهرة لبحث أوجه التعاون بين البلدين واستعراض المشروعات البترولية المشتركة والتى تسهم فى تعزيز المصالح المشتركة.

وأكد الملا، أن العلاقات المتميزة بين القيادات السياسية فى البلدين كان لها أكبر الأثر فى دعم أواصر التعاون وإتمام المشروعات المشتركة وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين.

وتم خلال اللقاء بحث الاستفادة الاقتصادية من الموارد المتاحة بين البلدين وتعزيز التعاون فيما بينهما والاستفادة من إمكانيات وخبرات الشركات المصرية فى تنفيذ المشروعات الكبرى فى مختلف المجالات خاصة فى مشروعات توصيل الغاز التى تشهد نمواً ملحوظاً بالأردن خلال الفترة الأخيرة.

شاهد أيضا

كما تم بحث إمكانية الاستفادة من الخبرات فى البلدين فى مجال الثروة المعدنية، واستعراض عمل الشركة المصرية الجديدة فى مجال تسويق الفوسفات والتى ستتولى تسويق الفوسفات المصرى بأسلوب احترافى .

من جانبه، أشاد سفير الأردن، بأداء شركات البترول المصرية العاملة فى الأردن والنتائج التى حققتها خاصة في مشروعات توصيل الغاز الطبيعى، معرباً عن تطلع الأردنية لتعزيز التعاون في مجالات البترول والغاز الطبيعى والاستفادة من الخبرات المصرية في هذه المجالات من خلال الدورات التدريبية لشباب الأردن لتحقيق الاستفادة القصوى لكلا البلدين

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الحكومة توافق على تغليظ العقوبات بقانون الآثار.. "المؤبد للحفر غير الشرعي"

الحكومة توافق على تغليظ العقوبات بقانون الآثار.. "المؤبد للحفر غير الشرعي"

شوقي: الحكومة ناقشت تحسين وضع التعليم.. ومرتبات المعلمين منخفضة

شوقي: الحكومة ناقشت تحسين وضع التعليم.. ومرتبات المعلمين منخفضة

الحكومة تمنح قروض ميسرة لتنفيذ مشروع البتلو.. وانخفاض أسعار اللحوم البلدي

الحكومة تمنح قروض ميسرة لتنفيذ مشروع البتلو.. وانخفاض أسعار اللحوم البلدي

وزير الطيران: تحقيق الاكتفاء الذاتي دون دعم الحكومة صعب

وزير الطيران: تحقيق الاكتفاء الذاتي دون دعم الحكومة صعب