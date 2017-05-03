«عثروا على فيديوهات خاصة» .. بلاغ يتهم السبكي بابتزاز وتهديد أسرة فنانة

سمر العشري

ارسال بياناتك فتحت النيابة العامة تحقيقا في بلاغين اتهما المنتج محمد السبكي بالتلصص ومراقبة استايلست وزوجها.

وتقدم وليد سعد وزوجته الاستايلست ريهام عاصم بتحرير محضرين رقم ٢٣٥٩٨ أحوال قسم الهرم، و ٦٤٧٧ لسنة ٢٠١٧ نيابة الهرم، ضد المنتج السينمائي محمد السبكي.

وقال سعد في بلاغه إن الأخير قام بتهديده وزوجته وكلف السائق الخاص به لمراقبتهما مرجعا سبب ذلك لصلتهما بفنانة حاول المنتج الشهير تلفيق عدة بلاغات لها بهدف ابتزازها، حسب تعبيره.

وأضاف: اكتشفت الواقعة عندما شاهدت شخصًا أمام منزلنا الكائن بمنطقة حدائق الأهرام، وكان يتتبعنا بالسيارة رقم ع ه ٦٤٣٧، والمثبت بيناتها بمرور الدقي، وملك للمنتج محمد السبكى، ووصل الأمر إلى صعوده أمام باب شقتنا وعندما أمسكنا به اعترف أنه مكلف من السبكى بمراقبتنا وإبلاغه بكل تحركاتنا.

وأفاد بعثورهما على رخصة السيارة المسجلة باسم السبكى بعد تفتيش الشخص الذي أمسكوا به ويدعى أدهم م ص، ويعمل سائقا لدى المنتج الشهير، كما وجدوا معه موبايل خاص وبه مجموعة من الصور لريهام عاصم وزوجها وليد سعد وحماته وفيديوهات لمنزلهما والشوارع المحيطة به مرسلة إلى رقم المنتج السينمائى الشهير، على حد قوله.

المصدر : التحرير

وقال سعد في بلاغه إن الأخير قام بتهديده وزوجته وكلف السائق الخاص به لمراقبتهما مرجعا سبب ذلك لصلتهما بفنانة حاول المنتج الشهير تلفيق عدة بلاغات لها بهدف ابتزازها، حسب تعبيره. وأضاف: اكتشفت الواقعة عندما شاهدت شخصًا أمام منزلنا الكائن بمنطقة حدائق الأهرام، وكان يتتبعنا بالسيارة رقم ع ه ٦٤٣٧، والمثبت بيناتها بمرور الدقي، وملك للمنتج محمد السبكى، ووصل الأمر إلى صعوده أمام باب شقتنا وعندما أمسكنا به اعترف أنه مكلف من السبكى بمراقبتنا وإبلاغه بكل تحركاتنا. وأفاد بعثورهما على رخصة السيارة المسجلة باسم السبكى بعد تفتيش الشخص الذي أمسكوا به ويدعى أدهم م ص، ويعمل سائقا لدى المنتج الشهير، كما وجدوا معه موبايل خاص وبه مجموعة من الصور لريهام عاصم وزوجها وليد سعد وحماته وفيديوهات لمنزلهما والشوارع المحيطة به مرسلة إلى رقم المنتج السينمائى الشهير، على حد قوله.



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شبكةعيونالإخبارية

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