بالأرقام.. من يحسم قمة «ولاد العم» رقم 109؟

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يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره الإسماعيلي، اليوم الأربعاء، في قمة «ولاد العم» على ملعب «بترو سبورت»، لحساب الجولة الـ27 من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويدخل الزمالك اللقاء بقيادة مديره الفني البرتغالي أوجستو إيناسيو، في محاولة تدارك تعادل الفريق الأخير أمام طنطا،حيث يحتل الفريق المركز الثالث برصيد 47 نقطة.

بينما يدخل الدراويش، اللقاء بقيادة مديره الفني أبو طالب العيسوي، الذي يخوض ثاني مواجهاته مع الإسماعيلي بعد رحيل التشيكي فرانز شتراكا، ويأمل أبناء الإسماعيلية في مواصلة الانتصارات بعد تفوقهم في الجولة الماضية على المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف، ويحتل الدراويش المركز الثامن في ترتيب الجدول برصيد 36 نقطة.

ويستعرض «التحرير» تاريخ مواجهات الفريقين:

- عدد المواجهات

التقي الفريقان من قبل في 108 مباريات خلال بطولة الدوري، حقق الزمالك الفوز في 46 مباراة، وحقق الإسماعيلي الفوز في 30 مباراة، وتعادلا في 32 لقاءً.

- الفوز الأكبر

الزمالك: خلال الـ108 مباريات، حقق الفارس الأبيض أكبر فوز له على الدراويش في مايو 1996 بنتيجة 5-2 بالقاهرة.

الإسماعيلي: حقق الدراويش أكبر فوز له على الزمالك في مايو 1957 بنتيجة 5-3 بالقاهرة.

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- أهداف الفريقين

نجح الزمالك فى تسجيل 133 هدفًا في تاريخه أمام الإسماعيلي، ويعد مهاجم الفريق السابق «عبد الحليم علي» أكثر من سجل في مرمى الإسماعيلي بـ8 أهداف.

وسجل الدراويش خلال الـ108 مباريات التي خاضها أمام الزمالك 113 هدفًا، ويعد «عوض عبد الرحمن» أكثر من سجل في الزمالك برصيد 8 أهداف.

- الشباك النظيفة

نجح الزمالك في الحفاظ على شباكه نظيفة خلال لقاءات الإسماعيلي في 40 مباراة، بينما استطاع الإسماعيلي الحفاظ على نظافة شباكه في 34 مباراة أيضا.

- أعلى اللاعبين مشاركة

يعد «عبد الواحد السيد»، لاعب الزمالك السابق، أكثر اللاعبين مشاركة في صفوف الفريقين، حيث شارك مع الفارس الأبيض خلال 19 مباراة، بينما يعد عمرو السولية، لاعب الأهلي الحالي أكثر لاعب شارك مع الدراويش أمام الزمالك خلال 10 مباريات.

- لاعبون شاركوا مع الفريق الأول بالناديين

هناك 27 لاعبًا شاركوا بقمصان الزمالك والإسماعيلي طوال تاريخ الفريقين، أبرزهم: (إسلام جمال - عبد الحميد بسيوني - علي جبر - شوقي السعيد - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - عمر جمال - محمد عبدالله - مصطفي جعفر - هاني سعيد - إسلام الشاطر - عصام الحضري).