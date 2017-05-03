دلال عبد العزيز تكشف تفاصيل جديدة حول مرض إيمي سمير غانم

سمر العشري

علقت الفنانة دلال عبد العزيز على الضجة التي أثارتها تصريحاتها عن مرض نجلتها الفنانة إيمي سمير غانم والتي سببت لها البكاء.

وقالت عبدالعزيز، في تصريحات لها ، أن ما أُشيع عن مرض ابنتها أخبار قديمة، خاصة الحلقة التي ظهرت فيها في برنامج "ثلاثة في واحد" الذي تقدمه الفنانة شيماء سيف مسجلة منذ ثلاثة أشهر، وليست حديثة كما يظن البعض.

واستكملت والدة دنيا وإيمي بالقول "لا يمكن أن أنكر تصريحاتي فهي حقيقية ولكن فترة المرض التي مرت بها ابنتي مضت، والحمد لله هي بخير حاليا".

وعن تفاصيل مرضها قالت: "مرت بأزمة صحية بسبب مشاكل في المعدة، وخضعت للعلاج تحت إشراف أطباء متخصصين "وعبرت المحنة الحمد لله".

يذكر أن الفنانة شيماء سيف كانت سألت الكوميديان الكبير سمير غانم ضيف الحلقة عن السبب الذي يجعل زوجته دلال تبكي، فرد سمير أشياء كثيرة، هناك عزاء كل يومين، في إشارة منه إلى حرص دلال على حضور جنازات الفنانين الذين يرحلون عن عالمنا، وتقديمها واجب العزاء لأسرهم، لافتا إلى أن آخر كل عام تزداد أخبار رحيل الفنانين، وقبل أن ينتهي العام يأخذ معه مجموعة من العظماء "الواحد بيبقى خايف"، لترد شيماء ودلال "بعد الشر عليك.. ربنا يخليك لينا".

لتضيف دلال "أكثر ما أبكاني عندما سافرت دنيا وتركت ابنتها كايلا، لارتباطها بتصوير مسلسلها الجديد، وكذلك أثناء مرض إيمي"، متمنية الشفاء لابنتها، دون الكشف عن تفاصيل مرضها، ليؤكد سمير على كلامها، لافتًا إلى أنه تأثر كثيرًا بمرض ابنته.

المصدر : مصراوي

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads