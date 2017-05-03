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دراسة تنصح بتناول الإفطار واقفًا في أواني "مُربعة".. والسبب

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دراسة تنصح بتناول الإفطار واقفًا في أواني "مُربعة".. والسبب دراسة تنصح بتناول الإفطار واقفًا في أواني "مُربعة".. والسبب

مصراوي Masrawy

دراسة تنصح بتناول الإفطار واقفًا في أواني "مُربعة

أ ش أ:

نصحت استشاري أبحاث علم الأعصاب بجامعة أوكسفورد البريطانية الدكتورة جنيفر نيوسون بتناول الإفطار في أوان مربعة في الوضع واقفًا، وعدم بدء اليوم باحتساء قدح من القهوة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن بحثًا أجرته نيوسون، كشف أن تناول الحبوب في إناء مربع يجعلك تشعر أن معدتك أكثر امتلاء مقارنة بتناولها في إناء مستدير، حيث أن ذلك يزيد من مفهوم التغذية داخل العقل، ومن ثم سيشعر العقل أنه تم تلقي كميات أكبر من الغذاء.

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