تعرف على قيمة المخالفات فى قانون المرور الجديد .. تصل لـ1500 جنيه

سمر العشري

أكد مصدر أمنى، أن إدارة المرور اقترحت عددًا من المواد فى قانون المرور الجديد، الذى يناقش داخل البرلمان، وبمجرد الموافقة عليه سيُوضع تشريع جديد له وتوجد عقوبات مغلظة فى قانون المرور بهدف الحد من حوادث الطرق، منها الاعتداء على رجل المرور من 300 إلى 1500 جنيه، و تجاوز السرعات المقررة على الطرق من 300 إلى 1500 جنيه، وترك مركبة نجم عنها عطل فى حركة المرور أو تركها فى حالة وقوع أى إخطار بعقوبة مالية من 200 إلى 2000 جنيه، وعدم اتباع تعليمات رجل المرور بمخالفة من 500 إلى 1000 جنيه، وعدم وجود طفاية فى السيارة تصل إلى 300 جنيه.

وأضاف المصدر، أن مواد القانون أقرت عقوبة مالية على ارتكاب فعل فاضح فى الطريق أو السماح بارتكاب فعل فاضح ومخل للآداب من 300 إلى 1500 جنيه، وتصل عقوبة السير بالمركبة التى تنبعث منها رائحة كريهة من 500 إلى 1500 جنيه، كما أقر قانون المرور مخالفة التسبب فى تعطيل حركة المرور من 500 إلى 2000 جنيه وعدم الاهتمام بالمصابين على الطرق بسبب حادث مرورى تصل مخالفتها إلى 1000 جنيه.

وأشار المصدر، إلى أن القانون أقر مخالفة عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة للسيارة من وحدات المرور من 300 إلى 1500 جنيه، والسير دون فرامل من 300 إلى 1500 جنيه، وعدم الإرشاد عن قائد المركبة فى وقت معين من 500 إلى 1000 جنيه، واستخراج رخصة القيادة بدلا من الملغاة من 1000 إلى 3000، واستعمال أجهزة تؤثر على عمل الرادار من 1500 إلى 3000.

المصدر : اليوم السابع

شبكةعيونالإخبارية

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