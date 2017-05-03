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تعليمات جديدة من وزارة الصحة للأمهات الحوامل " فيروس خطير يصيب الجنين "

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تعليمات جديدة من وزارة الصحة للأمهات الحوامل " فيروس خطير يصيب الجنين " تعليمات جديدة من وزارة الصحة للأمهات الحوامل " فيروس خطير يصيب الجنين "

أعلن الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، عن ضرورة حصول الأمهات الحوامل علي الجرعة الصفرية لمنع انتقال فيروس B  إلي الجنين، وأوضح إنه أصدر منشورا رسميا بذلك إلي جميع الوحدات الصحية.
 
وقال قنديل أن الأمصال والطعوم الخاصة بالجرعة الصفرية لمنع انتقال فيروس B موجودة بالمجان في جميع الوحدات الصحية علي مستوي جميع المحافظات بالجمهورية، ومتوافرة بكميات كبيرة.
 
وأشار إلي أن فيروس B  من أخطر الفيروسات علي صحة الأمهات الحوامل، لإنه ينتقل إلي الجنين، وهو أخطر من فيروس C، وأوضح أن نسبة الاصابة بالفيروس 1%، وناشد الأمهات الحوامل بضرورة التوجه إلي الوحدات الصحية للحصول علي هذه الأمصال حفاظا علي صحتهم وصحة أطفالهم.
 
 
 
المصدر : فايف

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