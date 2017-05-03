بالفيديو || حسام البدري يعتذر على الهواء : «سامحوني»

سمر العشري

اعتذر حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، عما بدر منه تجاه محمود عاشور، حكم مباراة الفريق الأحمر، أمام الإنتاج الحربي، الأحد، في بطولة الدوري الممتاز.

وقال «البدري»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «مساء الأنوار»، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، على قناة «oN sport»، أن المباراة شهدت حالة من العصبية لكنها انتهت، معلقًا «أرجو إني لو غلطت في أي حد يسامحني».

وأضاف مدرب القلعة الحمراء: «أنا ملتزم.. ومش حزين قوي، لإني لم أتجاوز الخطأ»، موضحًا أنه لم يتحدث مع الحكم، وعندما طرده التزم بقراره.

المصدر :التحرير

شبكةعيونالإخبارية

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