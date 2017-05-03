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التعبئة والإحصاء: انتهاء التسجيل الإلكتروني لتعداد السكان

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التعبئة والإحصاء: انتهاء التسجيل الإلكتروني لتعداد السكان التعبئة والإحصاء: انتهاء التسجيل الإلكتروني لتعداد السكان

التحرير

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أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن انتهاء فترة التسجيل الإلكتروني لبيانات تعداد السكان، مساء أمس الثلاثاء، وذلك ضمن المرحلة الثانية للتعداد العام للمنشآت والسكان والمباني 2017 ، وهي المرحلة التي تم خلالها إدخال بيانات الأسر إلكترونيًا.

وأعرب الجهاز، في بيان له اليوم، عن شكره للأسر التي قامت بذلك، مشيرًا إلى أن المعاونين سيقومون بتوزيع كارت الرقم التنظيمي للخدمات للأسر التي قامت بتسجيل بياناتها إلكترونياً بالمرور عليها في مناطق الإقامة.

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كما لفت إلى أن المواطنين الذين أبدوا الرغبة في التسجيل الإلكتروني ولم يتمكنوا من إتمام ذلك، سيتوجه مندوبو التعداد لهم بأماكن إقاماتهم لاستيفاء بياناتهم.

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التحرير

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