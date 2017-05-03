استجابة لما نشرته «التحرير».. إحالة طبيب ترك «فوطة» في معدة سيدة للتحقيق

التحرير

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أمر الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بإحالة طبيب أمراض نساء بمستشفى أبو المطامير، إلى التحقيق، بسبب تركه «فوطة» داخل بطن سيدة، حين دخلت غرفة العمليات منذ 5 أشهر، لتضع مولودها عن طريق عملية قيصرية.

جاء ذلك في استجابة لما نشرته «التحرير»، بعنوان «دخلت لتضع مولودها.. وتفاجأت بعد 5 أشهر بحملها في فوطة».

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وشكلت مديرية الصحة بالبحيرة لجنة موسعة للتحقيق في الواقعة، وأشار وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، في تصريحات لـ«التحرير» إلى أنه أطمئن على السيدة إيمان صلاح، وأصبحت حالتها مستقرة، وتم نقلها إلى قسم العناية المركزة مع توفير كافة أوجه الرعاية الطبية الشاملة لها حتى تماثلها للشفاء.