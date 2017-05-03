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مانشستر سيتي وريال مدريد يرصدان مبلغًا قياسيًا من أجل مبابي

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مانشستر سيتي وريال مدريد يرصدان مبلغًا قياسيًا من أجل مبابي مانشستر سيتي وريال مدريد يرصدان مبلغًا قياسيًا من أجل مبابي

التحرير

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كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، عن رغبة مانشستر سيتي في التعاقد مع نجم موناكو الصاعد كيليان مبابي مقابل 110 مليون جنيه إسترليني، حيث من المنتظر أن يواجه النادي الإنجليزي منافسة شرسة من قبل ريال مدريد الراغب في التعاقد أيضا مع المهاجم الفرنسي.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن مانشستر سيتي، بالتالي سيحطم الرقم القياسي العالمي الخاص ببول بوجبا، الذي انتقل من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد الموسم الماضي مقابل 89 مليون جنيه إسترليني، وسيصبح مبابي اللاعب الأغلى في العالم.

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وتمكن مبابي من التسجيل في شباك مانشستر سيتي في مباراتي الذهاب والعودة من دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، مساهمًا في الإطاحة بالفريق الإنجليزي من أعرق المسابقات الأوروبية، ولكن يبقى حلم مبابي الكبير هو الانتقال إلى ريال مدريد حسبما أوضحت "ذا صن".

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى رغبة كل من تشيلسي وأرسنال ومانشستر يونايتد أيضا في الحصول على خدمات اللاعب، ولكن يبدو من الصعب للغاية على الأندية السابق ذكرها إنفاق ذلك المبلغ الضخم على لاعب واحد، لتصبح حظوظ ريال مدريد ومانشستر سيتي هي الأكبر في الظفر بخدمات المهاجم الفرنسي الشاب الموسم المقبل.

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التحرير

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