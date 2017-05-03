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صراع جديد بين مانشستر يونايتد وليفربول على ضم فابريجاس

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صراع جديد بين مانشستر يونايتد وليفربول على ضم فابريجاس صراع جديد بين مانشستر يونايتد وليفربول على ضم فابريجاس

التحرير

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كشفت صحيفة «ذا صن» البريطاينة، عن دخول ليفربول ومانشستر يونايتد، في صراع جديد من أجل ضم لاعب تشيلسي سيسك فابريجاس مقابل 25 مليون جنيه إسترليني.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن مدرب ليفربول يورجين كلوب، يتعهد بمنح اللاعب الإسباني مكانا في التشكيل الأساسي لليفربول على عكس وضعه الحالي مع تشيلسي، وذلك وسط تكهنات باحتمالية انتقال نجم الفريق فيليب كوتينيو إلى برشلونة، بينما يضع مورينيو فابريجاس ضمن خططه في الميركاتو الصيفي المقبل حيث يعد المدرب البرتغالي من أشد المعجبين بإمكانيات صانع الألعاب الإسباني.

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وأضافت «ذا صن» أن أندية ميلان وبايرن ميونيخ وأتلتيكو مدريد إلى جانب العديد من الأندية الصينية مهتمة بالحصول على خدمات فابريجاس، إلا أن الأخير حريص على الاستمرار في الدوري الإنجليزي، ولكن ربما يفضل الانتقال بعيدا عن تشيلسي الذي لم يجد مكانا في التشكيل الأساسي له هذا الموسم بعد انتقال نجولو كانتي لصفوف الفريق الصيف الماضي قادما من ليستر سيتي مقابل 29 مليون جنيه إسترليني، وحصل مؤخرًا على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

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التحرير

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