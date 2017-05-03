مقتل مستشار عسكري روسي في سوريا

(أ ف ب):

قُتل مستشار عسكري روسي في سوريا بنيران قنّاص، خلال هجوم شنّه مسلحون معارضون على موقع للجيش السوري، وفق ما نقلت وكالات الأنباء الروسية عن وزارة الدفاع الروسية.

وبحسب الوزارة فإنّ اللفتنانت كولونيل أليكسي بوتشيلنيكوف كان في سوريا ضمن مجموعة المستشارين العسكريين الروس التي تتولى تدريب وحدة مدفعيّة تابعة للجيش السوري.

وأوضح الجيش الروسي أنه "خلال احد التدريبات تعرضت الوحدة لنيران قناصة، وأصيب اللفتنانت كولونيل بوتشيلنيكوف بجروح قاتلة".

وبذلك يرتفع رسميًا عدد القتلى من الجنود الروس في سوريا الى 31 عسكريا.