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دراسة: الاعتماد على أجهزة التكييف يضر بالصحة والوزن

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دراسة: الاعتماد على أجهزة التكييف يضر بالصحة والوزن دراسة: الاعتماد على أجهزة التكييف يضر بالصحة والوزن

مصراوي Masrawy

دراسة: الاعتماد على أجهزة التكييف يضر بالصحة والوز

 أ ش أ:

أكدت دراسة أنه على الرغم من أن أجهزة تكييف الهواء اختراع جعلنا أكثر راحة ، إلا أنها تضر بصحتنا، لأن أجسادنا في حاجة للشعور بدرجة حرارة الجو الساخنة والباردة يوميا.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الدراسة التي قام عليها علماء بجامعة ماستريخت في هولندا أظهرت أن التغيير في درجات الحرارة يمكن أن يؤثر على المرضى المصابين بالسكر من النوع الثاني مثلها مثل الأدوية الموصوفة الشائعة.

وقام الباحثون بنقل المرضى بين غرف تختلف فيها درجات الحرارة، ووجدوا أن استجابة المرضى للأنسولين الذي يحافظ على مستويات السكر في الدم في مستو صحي – قد ارتفعت بنسبة 40%.

وأوضحوا أن التنقل بين درجات حرارة مختلفة يرفع معدل حرق الجسم للسعرات الحرارية. وهو ما يولد الطاقة التي ينتج عنها الدفء وتجعل الخلايا أكثر استجابة للأنسولين.

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مصراوي Masrawy

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