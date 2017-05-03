أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نورا شوقي " عالمة آثار " ... لعنة الفراعنة وأول جمجمة تمثال عثرت عليها -
ستاد مصر - عمرو فتحي / المدرب العام لسموحة: الحديث عن الإصابات أصبح أكثر من اللازم -
135 نائبًا يوقعون على مذكرة لرفض تعديلات قانون الأزهر -
عبد العال يفتتح الجلسة العامة لمناقشة المواد الخلافية بقانون الاستثمار -
محافظ جنوب سيناء: نبحث تقديم قروض للمواطنين لسداد مقدم الإسكان -
"الكَفَن" يُنهي خصومة ثأرية عمرها 12 عامًا بين "الجعافرة" و"عيد" في الشرقية -
محافظ سوهاج يعلن تشغيل محطة مياه أولاد سالم -
القبض على عاطل بحوزته 90 كيلو بانجو في بلبيس -
السفيرة عزيزة - نورا شوقي " عالمة آثار " ... الحرامية في مصر بيكتشفوا آثار بسهولة جداً -
السفيرة عزيزة - نورا شوقي " عالمة آثار " ... الآثار في منطقة عين شمس " هليوبلس " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

المرور.. ازدحام مروري أعلى كوبري عباس و 15 مايو وكثافات طفيفة بهذه الطرق

Google+ Print
المرور.. ازدحام مروري أعلى كوبري عباس و 15 مايو وكثافات طفيفة بهذه الطرق المرور.. ازدحام مروري أعلى كوبري عباس و 15 مايو وكثافات طفيفة بهذه الطرق

مصراوي Masrawy

الحالة المرورية

كتب - فتحي عمر:

شهدت الحالة المرورية، صباح اليوم الأربعاء، كثافات مرورية عالية أعلى مسطح كوبري عباس لقائدي المركبات القادمين من الجيزة وفي طريقهم إلى القاهرة؛ وذلك بسبب وجود أعمال بنفق الملك الصالح في القاهرة خلال فترة الذروة الصباحية.

وقال مصدر أمني بالإدارة العامة للمرور، بأن الطريق الأفضل والبديل هو اتخاذ كوبري الجامعة؛ وذلك لتقليل زمن الرحلة وسرعة وصول قائدي المركبات إلى الأماكن التي يقصدونها في فترة زمنية قصيرة.

وأضاف المصدر، -الذي فضل عدم ذكر اسمه، بظهور كثافات مرورية أيضًا أعلى كوبري 15 مايو في الاتجاهين القادم من الجيزة والمتجه للقاهرة أو العكس، كما شهد كوبري أكتوبر كثافات متوسطة، وينصح خبراء المرور باتخاذ كوبري الجلاء كبديل أفضل منه لتقصير زمن الرحلة.

وأشار المصدر، إلى وجود تكدسات مرورية مرتفعة في شارع النيل السياحي بسبب الأعمال الخاصة بحفر نفق النهضة، بينما ظهرت كثافات طفيفة بشارع السودان عن محطة أعمال محطة مترو الأنفاق.

وأفاد المصدر، بأنه تم الدفع والتعزيز بخدمات مرورية في تلك الأماكن التي تشهد كثافات، لتسيير الحركة المرورية وإعادتها إلى طبيعتها.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
نواب في البرلمان الليبي يؤيدون لقاء السراج وحفتر

نواب في البرلمان الليبي يؤيدون لقاء السراج وحفتر

مقتل 11 من طالبان في قصف جوي شمال أفغانستان

مقتل 11 من طالبان في قصف جوي شمال أفغانستان

135 نائبًا يوقعون على مذكرة لرفض تعديلات قانون الأزهر

135 نائبًا يوقعون على مذكرة لرفض تعديلات قانون الأزهر

عبد العال يفتتح الجلسة العامة لمناقشة المواد الخلافية بقانون الاستثمار

عبد العال يفتتح الجلسة العامة لمناقشة المواد الخلافية بقانون الاستثمار