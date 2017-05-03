المرور.. ازدحام مروري أعلى كوبري عباس و 15 مايو وكثافات طفيفة بهذه الطرق

كتب - فتحي عمر:

شهدت الحالة المرورية، صباح اليوم الأربعاء، كثافات مرورية عالية أعلى مسطح كوبري عباس لقائدي المركبات القادمين من الجيزة وفي طريقهم إلى القاهرة؛ وذلك بسبب وجود أعمال بنفق الملك الصالح في القاهرة خلال فترة الذروة الصباحية.

وقال مصدر أمني بالإدارة العامة للمرور، بأن الطريق الأفضل والبديل هو اتخاذ كوبري الجامعة؛ وذلك لتقليل زمن الرحلة وسرعة وصول قائدي المركبات إلى الأماكن التي يقصدونها في فترة زمنية قصيرة.

وأضاف المصدر، -الذي فضل عدم ذكر اسمه، بظهور كثافات مرورية أيضًا أعلى كوبري 15 مايو في الاتجاهين القادم من الجيزة والمتجه للقاهرة أو العكس، كما شهد كوبري أكتوبر كثافات متوسطة، وينصح خبراء المرور باتخاذ كوبري الجلاء كبديل أفضل منه لتقصير زمن الرحلة.

وأشار المصدر، إلى وجود تكدسات مرورية مرتفعة في شارع النيل السياحي بسبب الأعمال الخاصة بحفر نفق النهضة، بينما ظهرت كثافات طفيفة بشارع السودان عن محطة أعمال محطة مترو الأنفاق.

وأفاد المصدر، بأنه تم الدفع والتعزيز بخدمات مرورية في تلك الأماكن التي تشهد كثافات، لتسيير الحركة المرورية وإعادتها إلى طبيعتها.