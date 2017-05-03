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وصول وسفر 2439 معتمرًا بميناء سفاجا

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وصول وسفر 2439 معتمرًا بميناء سفاجا وصول وسفر 2439 معتمرًا بميناء سفاجا

مصراوي Masrawy

وصول وسفر 2439 معتمرًا

البحر الأحمر - أحمد عوض: 

صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء سفاجا يستعد، اليوم الأربعاء، لاستقبال العبّارة عمان، وعلى متنها 843 معتمرًا، قادمة من ميناء ينبع السعودي، والسفينة بوسيدون إكسبريس، وعلى متنها 84 راكبًا، و74 شاحنة و3 سيارات.

كما تغادر العبّارة محبة وعلى متنها 593 معتمرًا، والعبارة مسرة وعلى متنها 316 راكبًا، و7 شاحنات و6 سيارات، والسفينة النوى إكسبريس وعلى متنها 67 شاحنة، والسفينة الحرية وعلى متنها 63 شاحنة.

بينما شهد الميناء، أمس الثلاثاء، استقبال السفينة وادي سفاجا وعلى متنها 63 ألف طن قمح روسي، و العبارة محبة وعلى متنها 1003 معتمرين، قادمة من ميناء ينبع السعودي والعبّارة مسرة وعلى متنها 43 راكبًا و1 شاحنة و21 سيارة، والسفينة النوى إكسبريس وعلى متنها 60 شاحنة، فيما غادرت العبارة "القاهرة" وعلى متنها 25 راكبًا و1 شاحنة و2 سيارة، والسفينة بوسيدون إكسبريس وعلى متنها 101 راكب و 101 شاحنة.

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