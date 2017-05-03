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ضبط صاحب محل أحذية ومدرس لإتجارهما في العملات النقدية بأسيوط

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ضبط صاحب محل أحذية ومدرس لإتجارهما في العملات النقدية بأسيوط ضبط صاحب محل أحذية ومدرس لإتجارهما في العملات النقدية بأسيوط

مصراوي Masrawy

ضبط صاحب محل أحذية ومدرس لإتجارهما في العملات النق

أسيوط - أسامة صديق : 

ألقى ضباط مباحث الأموال العامة بمديرية أمن أسيوط، صباح اليوم الأربعاء، القبض على صاحب محل أحذية، ومدرس، لإتجارهما في العملات النقدية المحلية والأجنبية بدون ترخيص في السوق السوداء.

كان اللواء عاطف قليعي، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من اللواء أسعد الذكير، مدير مباحث المديرية، يفيد بضبط صاحب محل أحذية بمدينة البداري يدعي "ع.أ.ع"، 55 عامًا، موظف بمديرية القوى العاملة، مقيم بكوم سعدة، سبق اتهامه بقضيتي إتجار في النقد الأجنبي بحوزته: 10579 دولارًا أمريكيًّا، و7430 ريالًا سعوديًّا، و168875 جنيهًا مصريًّا.

كما ضُبط صاحب مكتب سفريات بمدينة البداري، ملك مدرس يدعى: "ج.ر.غ"، 53 عامًا، مدرس مقيم بمدينة البداري، سبق اتهامه في قضية "إتجار في النقد الأجنبي"، بحوزته: 1500 ريال سعودي، و14270 جنيهًا مصريًّا. 

بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، أقرا أمام ضباط المباحث بحيازتهما للمضبوطات، بقصد الإتجار في النقد الأجنبي وبيعه بأسعار السوق السوداء .

جرى تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.

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