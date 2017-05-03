بالصور.. أجمل عيون أطفال في العالم

كتب - هشام عواض:

الأطفال يدخلون السرور على قلوبنا، ويتمناهم أي إنسان حتى من لم يسبق له الزواج، حينما ينظر إلى طفل صغير تتولد بداخله رغبة في مداعبته واللعب معه.

وأبرز موقع "feaston beauty"، أجمل عيون أطفال في العالم، الذين يمتلكون عيون غاية في الروعة.