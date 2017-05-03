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الحكومة تمنح قروض ميسرة لتنفيذ مشروع البتلو.. وانخفاض أسعار اللحوم البلدي

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الحكومة تمنح قروض ميسرة لتنفيذ مشروع البتلو.. وانخفاض أسعار اللحوم البلدي الحكومة تمنح قروض ميسرة لتنفيذ مشروع البتلو.. وانخفاض أسعار اللحوم البلدي

أعلن عدد من الأعضاء في لجنة الزراعة والري بالبرلمان، أن أعلنت رصد حوالي 300 مليون جنيه مصري، للعمل على تنفيذ مشروع البتلو، وذلك من خلال منح قروض ميسرة، كما أكدوا إن ذلك المشروع يعد خطوة مهمة من خطوات حل مشكلة ارتفاع اللحوم، وذلك عن طريق التوسع في تربية الماشية.

كما أشاروا إلى أن يجب تواجد الجدية في ذلك المشروع، عن طريق وضع الضوابط ولا تعطي القروض بطريقة شكلية، وأن تكون هناك رقابة فعلية على ذلك المشروع، من جانب البنوك المانحة ووزارة الزراعة.

وصرح عضو لجنة الزراعة والري في البرلمان، النائب محمد سعد تمراز، إن قيام الحكومة برصد 300 مليون جنيه مصري، للبدء في تنفيذ مشروع البتلو، كما قال أن منح القروض ميسرة لقرار إيجابي، وأشار إلى أن لو تم تنفيذ المشروع بضوابط معينة، فسيعود ذلك بربح جيد كما يعود بزيادة الإنتاج على المواطن وصاحب المشروع.

وصرح تمراز بأن مشروع البتلو مهم جدا في وقت ارتفاع أسعار الأدوية التي تستخدم لعلاج أمراض الحمي القلعية حيث تهدد العجل البتلو، وأشار إلى تواجد فيروس يقضي على العجل بعد دخوله للمخ في خمس دقائق فقط.

 

 

المصدر : فايف

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