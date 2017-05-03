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مقتل 5 أشخاص جراء انفجار سيارة مفخخة شمال سوريا

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مقتل 5 أشخاص جراء انفجار سيارة مفخخة شمال سوريا مقتل 5 أشخاص جراء انفجار سيارة مفخخة شمال سوريا

مصراوي Masrawy

انفجار سيارة مفخخة شمال سوريا

دمشق - (أ ش أ):

لقى خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون اليوم الأربعاء جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة اعزاز شمالي سوريا.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الاخبارية اليوم أن الانفجار وقع بالقرب من مسجد بمدينة اعزاز ، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وكان المرصد السوري لحقوق الانسان ، مقره لندن ، قد أفاد في وقت سابق اليوم بمقتل 3 أشخاص في قصف جوي في ريف الحسكة الجنوبي الخاضعة لسيطرة تنيظم داعش.

فيما ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الذي شنه تنظيم داعش على مخيم الهول عند الحدود مع العراق إلى 46 شخصا بينهم أطفال ونساء ونازحون عراقيون..وفقا للمرصد السوري.

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