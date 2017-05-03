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بالفيديو || آخر كلمات الشهيد النقيب أيمن حاتم شهيد كمين مدينة نصر

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بالفيديو || آخر كلمات الشهيد النقيب أيمن حاتم شهيد كمين مدينة نصر بالفيديو || آخر كلمات الشهيد النقيب أيمن حاتم شهيد كمين مدينة نصر

استهدف مسلحون يستقلون سيارتين  ملاكي، ، كمين أمني بمحور الشهيد  بمدينة نصر،بإطلاق وابل من النيران  وقامت قوة الكمين بتبادل إطلاق النار  مع المهاجمين الذين لاذوا بالفرار بعد مهاجمة الكمين، وأسفر الهجوم عن قتلى ومصابين من رجال الشرطة.

والشهداء هم،  النقيب  محمد عادل وهبة السيد، من قوة إدارة تأمين الطرق بمديرية أمن القاهرة، والنقيب أيمن حاتم عبد الحميد رفعت، من قوة مباحث قسم شرطة عين شمس.

وأمين الشرطة شعبان محمد عبد الحميد من قوة إدارة تأمين الطرق بمديرية أمن القاهرة ، وإصابة 5 من رجال الشرطة تم نقل الجثامين والمصابين للمستشفى.

وكانت آخر كلمات الشهيد أيمن  حاتم لأمه يطلب فيها عدم البكاء والصبر إذا فارق الحياة تضحية للوطن لأنها هى  االتي طلبت منه أن يدافع ويضحى من أجل وطنه.

 

 

المصدر : فايف

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