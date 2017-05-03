بالأسماء || اجراء جديد وصادم من السودان ضد مصر .. وتصدر منشور رسمي بذلك

سمر العشري

في خطوة جديدة صادمة، جددت دولة السودان حظر دخول الخضروات والفاكهة الطازجة والمجففة والأسماك المستوردة من مصر، وذلك بناءاً على ما أصدرته هيئة المواصفات والمقاييس السودانية، من ضوابط جديدة منعت خلالها المستوردين والمصدرين والأفراد من إدخال بعض السلع للسودان.

وتشمل القائمة التي أصدرتها الهيئة السودانية، 17 سلعة واردة و3 سلع صادرة، مثل:

أوراق الصحف المستعملة والألعاب النارية للأطفال.

قطع الغيار المصنعة من المطاط والبلاستيك المستعملة.

الأجزاء المقطوعة للسيارات المختلفة.

الإطارات المستعملة.

المحركات التى لا توجد بها البيانات الأساسية التى توضح المنشأ واسم الشركة وسنة الصنع ونوع السيارة والموديل ونوع المحرك.

الهياكل الخارجية للحواسيب.

هيكل الوحدة الأساسية وأغطية الهواتف المحمولة.

كما شملت القائمة أيضاً، الأجهزة الإلكترونية والمعدات الطبية والميكانيكية المستعملة التى بها ملحقات إلكترونية أو كهربائية مستعملة ذات تردد 60 هيرتز، كما حظر القرار تصدير 3 سلع هي الصمغ العربي، والفحم النباتي، والجلود المجففة بالهواء .

المصدر : مصر فايف